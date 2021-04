AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 374 586 prípadov nákazy.

Za štvrtok (15. 4.) pribudlo 636 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 10 970 (+93) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 139,723,117

Počet úmrtí: 3,000,373

Počet vyliečených: 118,774,693

ONLINE

7:30 Rozširujú sa možnosti vstupu do prevádzok pre zaočkovaných proti novému koronavírusu bez potreby negatívneho testu na ochorenie. Nebudú ho potrebovať osoby po druhej dávke mRNA vakcíny, keď od zaočkovania uplynulo viac ako 14 dní. Tiež osoby po druhej dávke vektorovej vakcíny, keď od zaočkovania uplynuli viac ako štyri týždne. (tasr)

7:20 Argentínsky minister ekonómie Martín Guzmán, ktorý momentálne vykonáva sériu návštev európskych krajín, zavíta aj do Moskvy. Rokovať tam chce o spolupráci vo výrobe vakcín proti novému druhu koronavírusu a spustení produkcie vakcíny Sputnik V v Argentíne. (tasr)

7:00 Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19. Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní alebo diagnostikovaní ochorenia COVID-19 pri vstupe do prevádzok sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od 19. apríla upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. (tasr)