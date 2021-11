AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 533 663 prípadov nákazy.

Za štvrtok (11. 11.) pribudlo 6 843 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 367 (+41) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 251,769,228

Počet úmrtí: 5,083,745

Počet vyliečených: 227,934,956

______________________________________________________________________

10:10 Prostredníctvom 23.203 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (11. 11.) na Slovensku 6843 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 41 obetí.

10:05 Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo k strede (10. 11.) na Slovensku zaočkovaných 162.879 osôb.

10:00 V nemocniciach na Gemeri výrazne pribúdajú pacienti s ochorením COVID-19. Kým v Rožňave v piatok otvárajú v poradí tretiu ošetrovaciu jednotku pre pacientov s novým koronavírusom, v Rimavskej Sobote sú kapacity po tretej fáze reprofilizácie lôžkového fondu naplnené približne na 90 percent. (tasr)

9:00 Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní o novelizácii zákonov súvisiacich s treťou vlnou pandémie. Návrh hovorí o možnosti, že by sa mal zamestnanec pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. (tasr)

8:00 Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu k strede (10. 11.) 8931 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1102 z nich ako závažné. Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 610 závažných hlásení, z toho tri úmrtia. Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 122 závažných účinkov, z toho jedno úmrtie. Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho 39 závažných. Išlo o stratu vedomia, kolaps, halucinácie a hyperpyrexiu. Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali tri závažné hlásenia. Ide o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu. Ďalších sedem závažných účinkov bolo pri vakcínach s neuvedeným názvom, informácie ústav dožiadal. (tasr)