Obžalovaná Alena Zsuzsová je iba krok od totálnej pohromy. Najvyšší súd (NS) ju dnes totiž môže poslať na dlhé roky do väzenia. Zsuzsová je spolu ďalšími dvomi osobami obžalovaná z účasti na vražde exprimátora Hurbanova Lázslóa Basternáka († 54). Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ju minulý rok v decembri odsúdil na 21 rokov. Ako to potvrdí NS, už nebude úniku.

12.04 - Pojednávanie skončené. Rizsudok je právoplatný.

12.01 – Sudkyňa odôvodňujem, prečo sa senát nestotožnil s názorom prokurátora, že išlo o vraždu verejného činiteľa. „Trestný čin nebol spojený s výkonom verejného funkcionára,“ odôvodnila to predsedníčka senátu Jana Serbová. Podľa nej je dostačujúca aj výška trestu na 21 rokov. „Ak ide o náhradu škody, tak je to 10-tisíc eur. Nie je to pravá náhrada. Tú si možno žiadať v civilnom spore,“ dodala sudkyňa o odškodonom pre pozostalú manželu.

11.58 - „Najvyšší súd zamieta odvolanie obvinených, aj prokurátora,“ povedala predsedníčka senátu! To znamená, že Alena Zsuzsová, Molnár a Ostružlík sa podielali na vražde Basternáka. Všetci traja sú tak právoplatne odsúdení na 21 rokov nepodmienečne!

11.55 – Pojednávanie pokračuje.

11.21 - Pojednávanie prerušené na približne 15 minút. Potom padne rozhodnutie.

11.20 - Ostružlíkova obhajkyňa Kristína Vajlíková povedala, aké riešenie si predstavuje ona: „Navrhujem zrušiť rozhodnutie ŠTS a vrátiť im prípad na prejednanie.“ Podobne sa vyjadril aj Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry a Mosnárov právny zástupca. Ostružlík s Mosnárom potvrdili slová svojich obhajcov.

11.12 - Prokurátor to vo svojom návrhu zhrnul do pár slov: „Navrhujem zrušiť rozhodnutie ŠTS a na základe pozmenenej právnej kvalifikácie navrhujem všetkých obžalovaných odsúdiť na 25 rokov.“

10.50 - Odvolanie podal aj prokurátor Michal Šúrek. Tomu sa nepozdáva právna kvalifikácia skutku Ostružlíka a Zsuzsovej, pretože čin mal byť spáchaný voči verejnému činiteľovi. „Trest je neprimerane mierny,“ myslí si prokurátor podľa odvolania, ktoré číta sudca. Podľa Šúreka nemôže byť braný na vedomie ani aspekt času, teda je za to, aby obžalovaní dostali trest vo výške 25 rokov odňatia slobody so zaradením do Ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.

10.39 - Sudca citoval z listu Kaluza, ktorý zaslal Mosnárovi po vražde a má dokazovať, že obaja boli vo vražde zainteresovaní: „Ja som prišiel o byt, zamestnanie a som vo väzbe. Teraz je rad na tebe. Ty si vonku. Keby som bol ja, tak tie peniaze zoženiem. Verím, že aj ty. Ak nie, Ajka ti pomôže. Ak my peniaze prídu, nemusíte sa báť, že začnem rozprávať.“ Kaluz mal celkovo žiadať až 101-tisíc eur! Najskôr tisíc a potom 40-tisíc a dvakrát po 30-tisíc. „Možno ich zoženieš aj naraz a pošleš,“ dúfal Kaluz.

10.31 - Mosnár vo svojom odvolaní poukazuje na údajné nezákonné vypočúvania. „Uvádza to len vo všeobecnej rovine,“ povedal sudca. Obžalovaný má za to, že prvostupňový súd vykonal len dôkazy, ktoré boli pre neho nepriaznivé a nie tie, ktoré by mali dokazovať jeho nevinu. Mosnár má aj ďalšie námietky a žiada Najvyšší súd aby vrátil proces na prvostupňové konanie.

10.23 - „Navrhujem, aby NS rozsudok zrušil a vrátil prvostupňovému súdu,“ prečítal sudca zo Zsuzsovej odvolania. Obžalovaná popiera spáchanie skutku a poukazuje na nedôveryhodnosť svedkov. „Andruskó rozoberá nezmysly,“ tvrdí v písomnom odvolaní Zsuzsová.

10.16 - „Zsuzsová nepopiera, že poslala Mosnárovi 4-tisíc eur. Obžalovaná ale s Mosnárom podnikala tak, že požičiavali peniaze za úroky. Bolo to 10, alebo 20 percent. Tých 4-tisíc bolo poslaných až dva mesiace po vražde,“ číta sudca z odvolania. Podľa obhajoby je všetko postavené len na troch kajúcnikoch, ktorí majú za sebou ťažké zločiny.

10.03 - „ŠTS uvádza, že ani Kaluz nevedel ako si Ostružlík u Zsuzsovej vraždu objednáva. Vykonávateľ nevedel, kto bol skutočným objednávateľom,“ myslí si obhajoba. Kaluz mal vraj počuť, že to chce nejaká Ajka. Aj na to má ale obhajoba vysvetlenie. „To môže byť ekvivalentom rôznych ženských mien,“ číta Kaňa zo spisu.

9.36 – Kaňa prečítal názory obhajoby, podľa ktorých mohol byť motív vraždy úplne iný. Napríklad situácia okolo obstarávania kanalizácie. Obhajoba spochybňuje aj svedkov, ktorí potvrdzovali verzie obžaloby. Súd podľa obhajcov nemá veriť ani Andruskóovi. „Keby Andruskó vedel niečo o vražde, tak to mal povedať keď sa stala a nie po 10 rokoch, kedy sa len snaží získať výhody pre seba,“ tvrdí obhajoba.

9.24 – „Kaluz prišiel pred jeho dom, Basternák sa rozbehol domov a spadol. Kaluz k nemu prišiel a strelil mu do hlavy,“ citoval člen NS z rozhodnutia ŠTS. Proti rozhodnutiu sa ale odvolali všetci traja obžalovaní a dokonca aj prokurátor, ktorému sa zdali tresty nízke. Trojica obžalovaných dostala okrem 21 rokov aj finančný trest po 10-tisíc eur, ktoré musia zaplatiť pozostalej Basternákovej manželke.

9.20 – Člen senátu Najvyššieho súdu Petr Kaňa začal čítať rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu. „V čase kedy sa obaja chystali kandidovať na primátora, si Ostružlík objednal vraždu u Zsuzsovej, ktorá ju sprostredkovala Mosnárovi. Ten zabezpečil zavraždenia Basternáka Kaluzom,“ citoval člen senátu súdu Najvyššieho súdu rozhodnutie ŠTS. Kaluz mal za to zinkasovať 10-tisíc eur. Mosnár mu mal zabezpečiť strelnú zbraň.

9.11 - Eskorta doviedla Mosnára s Ostružlíkom. Zsuzsová sa tak ako v prípade Kuciak rozhodla, že Najvyšší súd (NS) bude rozhodovať bez jej prítomnosti. „Touto cestou by som vás chcela požiadať o pojednávanie bez mojej prítomnosti,“ citovala predsedníčka senátu Jana Serbová z listu obžalovanej. V prípade vraždy novinára ale nadšená z rozhodnutia NS určite nebola. Špecializovaný trestný súd ju totiž oslobodil, no NS považoval ich vykonanie dôkazov za nedostačujúce a prípad im vrátil. Mosnár dnes musí byť kvôli bezpečnosti spútaný aj počas verejného zasadnutia.

9.04 - Pojednávanie sa začalo.

8.45 - Zsuzsová je neslávne známa predovšetkým z prípadu Kuciak, kde je spolu s podnikateľom Marianom Kočnerom obžalovaná z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Podľa prokurátora má mať spolu s Kočnerom prsty aj v príprave napokon neuskutočnených vrážd prokurátorov Maroša Žilinku (51), Daniela Lipšica (48) a Petra Šufliarskeho (48). Tieto skutky sa stali, alebo mali udiať v rokoch 2017 až 2018. Vražda Lázslóa Basternáka († 54) sa ale datuje až na 9. júla 2010!

„Kočnera som spoznala začiatkom roka 2012. Náš vzťah bol zo začiatku nezáväzné flirtovanie,“ povedala obžalovaná na súde v kauze Kuciak. Zsuzsová tak mala podľa polície vražedné myšlienky dávno pred spoznaním Kočnera. V prípade Basternáka je spolu s ňou obžalovaný aj Roman Ostružlík a Vladimír Mosnár. V tomto prípade je už odsúdený vykonávateľ vraždy Štefan Kaluz, ktorého polícia zadržala krátko po vykonaní skutku.

Kaluz je odsúdený od augusta 2011 na 25 rokov. Hneď od začiatku bolo vyšetrovateľom zrejmé, že konal na niekoho objednávku. On sa ale rozhodol nikoho nenatrieť a tak kauza dlhé roky stála. Prípad sa otvoril až v roku 2018, kedy začal spievať Zoltán Andruskó, aktuálne odsúdený za účasť na vražde snúbencov. Andruskó mal ale o skutku z roku 2010 veľmi málo informácií. Polícii pomohlo, že vypovedať začal aj Kaluz. Ten mal vyšetrovateľom prezradiť, kto si ho najal a za koľko, a aj kto bol objednávateľom.

ŠTS pri odsúdení Zsuzsovej, Ostružlíka a Mosnára v rozhodnutí konštatoval, že ich usvedčuje množstvo súvisiacich dôkazov. Dôvodom vraždy mal byť boj o stoličku primátora, o ktorú sa zaujímal aj Ostružlík. „Nebol schopný odstaviť protikandidáta Basternáka z tohto boja napríklad diskreditáciou a rozhodol sa postupovať týmto spôsobom,“ povedal vtedy sudca ŠTS Ján Hrubala. Ostružlík si mal preto za pomoci Zsuzsovej a Mosnára objednať vraždu. ŠTS naparil trojici odsúdených po 21 rokov. Dnes Najvyšší súd rozhodne, či to tak aj bude. NS má okrem toho možnosť potvrdiť vinu, ale zmeniť obžalovaným trest kľudne aj na 25 rokov. Možnosť je tu ale aj tá, že NS sa nebude pozdávať rozhodnutie ŠTS a vráti im prípad naspäť na ďalšie prejednanie.