Poslanci to majú od rána rušné! Hneď v úvode rokovania Národnej rady sa začala debata o zavedení nových štátnych sviatkov a pamätných dní. Pribudnúť by mohli tri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Jeden z pamätných dní by sa mohol preradiť medzi štátne sviatky, a to 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu.

Poslanci OĽANO navrhujú rozšíriť zoznam pamätných dní o 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomínať má dátum 24. jún 1954, keď na súde v Trenčíne počas procesu so Silvestrom Krčmérym zazneli jeho slová: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!“.

Priebeh rokovania v Národnej rade sledujeme ONLINE:

11: 40 Poslanci začínajú rokovať o skrátenom konaní novyle zákona, podľa ktorej by mali určiť termín podania daňového priznania. „Je to celé o zákone dane z príjmov, aby sme mohli definovať termín daňového priznania,“ povedal minister financií Eduard Heger. Podľa novely by mal byť konečný termín podania daňového priznania koniec októbra.

11:30 Politické strany a hnutia by už viac nemuseli viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici. Vyplýva to z novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorou sa mení aj zákon o Štátnej pokladnici. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok posunuli do druhého čítania.

11:26 Pohyb verejných listín v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mal uľahčiť tak, aby poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára, ktorý sa pripája k niektorým verejným listinám, nepresiahol výrobné náklady formulára. Vyplýva to z novely zákona o správnych poplatkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

11:23 Prístup vojakov k rehabilitačným a liečebným zariadeniam Ministerstva obrany (MO) SR a čerpanie preventívnej rehabilitácie v nich by sa mohli zlepšiť. Je to cieľom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

11:20 Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Koaliční poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v nej navrhujú, aby bolo možné odvolať komisárov napríklad aj v prípade porušovania zákona.

11:18 Od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021 bude platiť ďalšia zbraňová amnestia. Jej zavedenie v utorok odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne poslancov opozičného Smeru-SD má za cieľ zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.

11:15 Poslanci odklepli novelu zákona, podľa ktorého sa politická reklaa bude môcť vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy.

11:13 V Národnej rade je opäť problém s rúškami, ktoré nemajú nasadené všetci poslanci.

11:11 Predseda parlamentu Boris Kollár oznámil, že na konci dnešnej schôdzi prerokujú vymenovanie nových členov predsedníctva Najvyššieho kontrolného úradu.

11:04 K slovu sa prihlásil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Blahovi vyčíta, že z histórie vyberá mená bez kontextu.

11:02 „Aj ja som bol v SZM a nehanbím sa za to. Ak by som sa opýtať, väčšina ľudí v nej bola, lebo tak nás učila ideológia,“povedal poslanec Jozef Pročko s tým, že tí, ktorí neboli v strane, nemali žiadne možnosti. „A čo je ešte horšie, to isté spravil Robert Fico. Kto nebol z strane Smer, nedokázal nič,“rozkričal sa.

10:58 Blaha povedal, že ide o veľmi nebezpečný návrh na novelu zákona.

10:58 „Ja viem, že ste sa dnes chceli dostať na Zomri, ale asi sa vám to nepodarí,“

10:53 Podľa poslanca Ľuboša Blahu by sa v tomto prípade nemohli postaviť pomníky ani podľa Andreja Kisku, Ondreja Dostála či Jána Budaja, ktorí sa svojho času podľa Blahu tiež angažovali alebo chceli angažovať v komunistických stranách.

10:50 „Hoci 70 rokov od pádu prvého režimu a 30 rokov od pádov druhého režimu, aj napriek tomu, že už žije len niekoľko desiatok tých, ktorí to zažili, to má zmysel pre nich aj pre ďalšie generácie,“ povedala Andrejuvová, prečo je dôležité presadiť novelu zákona.

10:37 "Ide aj o zvýšenia povedomia verejnosti o komunistickom režime,"povedala poslankyňa Anna Andrejuvová. V prípade prijatia novely zákona však nepríde k zničeniu už existujúcich pamätníkov.

10:30 Poslanci začínajú rokovať o novele zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému v prvom čítaní. Podľa novely zákona by sa nemohli stavať pomníky ani pomenovať ulice podľa predstaviteľov komunistického režimu.