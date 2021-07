11.15 - Sudkyňa vyhlásila prestávku do 12.00. Po nej sa dozviete to najzaujímavejšie z Kováčikovej výpovede.

10.51 - „Prehlasujem, že žalovaných skutkov som sa nedopustil a som nevinný. Ďalej využívam svojho práva a na otázky prokurátora a sudkyne odpovedať nebudem,“ povedal Kováčik.

10.43 – Za všetko môžu novinári a koaliční politici. Teda aspoň tak začal svoju spontánnu časť výpovede Kováčik. „Obžaloba bola predčasná. Od roku 2018 boli o mne písané články, ktoré boli namierené proti mojej osobe. Po voľbách ma začali slovne napádať aj politici. Igor Matovič povedal, že odídem z funkcie. Roman Mikulec dokonca to, že som mu zničil život.“ Podľa Kováčika bol aj toto signál, že jeho osoba bude kriminalizovaná.

10.37 - Kováčik toho na súdoch asi veľa ako špeciálny prokurátor nepochodil. Sudkyňa totiž udelila slovo prokurátorovi, ktorý má viesť Kováčikov výsluch. Do toho jej obžalovaný skočil do reči: „Pani sudkyňa, asi sme sa nepochopili, ja chcem spontánnu výpoveď.“ To znamená, že sa Kováčikovi nebudú klásť otázky, ale najskôr povie svoj názor na obžalobu. Sudkyňa mu ale vysvetlila ako to chodí: „Áno, ale výsluch vedie prokurátor, ktorý vás navrhol na výpoveď. On vám dá možnosť hneď na úvod, aby ste sa spontánne vyjadril a až potom prídu na rad otázky.“

10.33 – „Som nevinný,“ povedal Kováčik s tým, že bude vypovedať.

10.26 – Prestávka skončila.

10.10 - Sudkyňa vyhlásila krátku prestávku.

10.09 - Obžaloba stojí podľa ďalšieho Kováčikovho obhajcu predovšetkým na výpovediach spolupracujúcich osôb Zemana, Makóa a Böhma, kde prokuratúra vraj v rozpore so skutočnosťami, ktoré sú údajne preukázané, tvrdí, že tieto výpovede boli získané zákonným spôsobom. „A to bez toho, žeby sa svedkovia mohli na obsahoch výpovedí dohodnúť z dôvodu, že mali byť v čas výpovedí vo väzbe. Zdôrazňujem, že svedkovia Böhm a Makó boli pôvodne v procesnom postavení obvinených a mali teda právo nazerať do spisu a oboznamovať sa s jeho obsahom a teda nie je možné tvrdiť, že sa nemohli oboznámiť s výpoveďami iných vypočutých osôb, konkrétne s výpoveďou svedka Zemana, pričom Makó sa mohol oboznámiť aj s výpoveďou Böhma,“ tvrdí obhajca.

9.53 – Magál žiada aby bola obžaloba vzatá späť. Poukazuje pritom na to, že niektorí členovia údajnej skupiny ešte nie sú za mrežami, alebo aj na správu SIS, ktorá naznačovala boj medzi bezpečnostnými zložkami. Vraj na to mohol Kováčik doplatiť.

9.42 - Nie sme na sympóziu! Kováčikov obhajca Erik Magál požaduje, aby boli z miestnosti vylúčení svedkovia, pokiaľ prednesie svoju reč k obžalobe. Sudkyňa najskôr nerozumela dôvodom, prečo to obhajca požaduje. Nakoniec všal požiadala svedkov, aby na krátky čas opustili pojednávaciu miestnosť. Magál sa vyjadril aj k tomu, ako sa všetci traja obhajcovia budú vyjadrovať k obžalobe. Na to mu však Záleská povedala: „Prosím, dohodnite si nejaký systém. Nie sme tu na nejakom sympóziu.“ Narážala tým pravdepodobne na to, aby sa trojica obhajcov Kováčika zbytočne neopakovala.

9.29 – Prokurátor v zrýchlenom tempe číta obžalobu. V tej frekvencii slov je občas počuť meno Kudlička.