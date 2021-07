Slovensko na jeseň minulého roku zažilo šok, aký si dovtedy nevedelo ani predstaviť. NAKA postupne zadržala a obvinila najvýznamnejšie niekdajšie špičky polície a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Práve on sa ako prvý z tých kedysi najvplyvnejších ľudí postavil pred Špecializovaný trestný súd. Obžalovaný je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny!

17.45 – Vypovedať ide svedok Viliam Ružička.

17.35 – Pojednávanie pokračuje.

17.15 – Pojednávanie je prerušené na 15 minút.

16.58 - Obhajoba chce stále poukázať na údajne rozdielne výpovede svedka pred vyšetrovateľmi a na súde. Hneď prvý návrh ale sudkyňa zrušila, lebo sa vôbec netýkal trestnej veci, ktorá sa dnes prejednáva.

16.34 – „V období kedy som bol v zločineckej skupine takáčovci a mal som možnosť disponovať finančnou hotovosťou okolo 100-tisíc eur, som peniaze v takejto výške niekomu odovzdával asi 10-krát,“ priznal Zeman.

16.27 – „Do Kudličkoveho prepustenia z väzby boli z jednej strany zapojení Martin Mikulec, Makó, Böhm, Kováčik a neviem do akej miery aj dozorujúca prokurátorka. Z druhej strany ja, Ružička a Peter Baran,“ povedal Zeman.

16.19 – Svedka sa ide pýtať obžalovaný Kováčik. „Viete o tom, že by som mal nejakú dohodu o vzájomnej pomoci s Kudličkom?,“ pýta sa Kováčik. Zeman odpovedal jasne: „Neviem. Viem o tom, že ste mu mal pomôcť z väzby za 30-tisíc eur, čo sprostredkovával Ružička.“

16.10 – Ďalšie minúty sa niesli v kladení otázok, ktoré sudkyňa nepripúšťala so slovami: „Na túto otázku už bolo odpovedané.“

16.01 – „Ide už teraz o šikanózny prístup. Táto otázka už bola položená veľakrát. Koľkokrát potrebujete? 13? Aby ste mali už aj vy pocit, že je otázka zodpovedaná?,“ pýta sa sudkyňa.

15.53 – Obhajca sa opätovne pýta aj to, ako svedok získal 100-tisíc eur, ktoré odovzdal Makóovi a časť z nich mali putovať Kováčikovi. „Už som na to odpovedal. Na účet firmy prišli peniaze za prevod nehnuteľnosti na Drotárskej. Z tej firmy potom išli peniaze na účty iných firiem, odkiaľ sa vyberali. Ale toto je predmetom iného konania, neviem, či môžem odpovedať.“ Zeman napokon začal rozkrývať spleť firiem, no hneď z úvodu ho sudkyňa zastavila, že na otázku odpovedal.

15.45 - Zemanovi teraz otázky kladie ďalší Kováčikov obhajca. Sudkyňa aj jeho upozorňuje, aby sa nepýtal duplicitne. Napriek tomu sa častokrát pýta to isté. „Táto odpoveď už dnes odznela dva, alebo trikrát,“ povedala sudkyňa a obhajcovi odpovedala ona.

15.40 – Pojednávanie pokračuje.

15.20 – Sudkyňa dala prestávku na 20 minút.

14.44 - Sudkyňa opätovne napomenula Magála, aby kládol primerané otázky: „Nechcite sa mne zapáčiť, ale skúste dávať svedkovi priame otázky.“ Kováčikov obhajca reagoval slovami: „Myslel som len, že tým dokážem dôveryhodnosť svedka.“ Sudkyňa následne opäť zasiahla: „A neskúšajte mať posledné slovo. Je to neúcta voči súdu.“