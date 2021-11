Slovensko sa od pondelka zahalilo do čiernej a kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii vláda schválila nové opatrenia. Aktuálne informácie o tom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE!

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 602 413 prípadov nákazy.

Za nedeľu (21. 11.) pribudlo 4544 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 818 (+ 58) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 257 053 759

Počet úmrtí: 5 158 017

Počet vyliečených: 232 099 750

10:40 Ústava SR ani zákony nebránia zavedeniu povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dôležité však bude zdôvodnenie výberu určitej cieľovej skupiny obyvateľstva, ktorej by sa povinná vakcinácia mala týkať. Pre TASR na to upozornila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. (tasr)

10:20 V Česku odhalili v nedeľu testy 8244 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší prírastok za ktorúkoľvek nedeľu od začiatku pandémie. Za posledných šesť dní pritom pribudlo 100.000 nakazených a od začiatku pandémie už v ČR zaznamenali približne dva milióny infikovaných. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 13.025 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (21. 11.) na Slovensku 4544 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 58 obetí. (tasr)

9:30 V uplynulých troch dňoch v Maďarsku potvrdili 27.209 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 392 pacientov, prevažne starších a chronicky chorých ľudí. Informoval o tom v pondelok maďarský operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu. (tasr)

9:00 Na Slovensku sa od pondelka sprísnili opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa premiéra Eduarda Hegera vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných. Opatrenia priniesli nový COVID automat a nadväzujúce vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprísnenie opatrení má pomôcť stabilizovať kritickú situáciu v nemocniciach. Ak sa nezlepší, premiér nevylúčil zavedenie tzv. lockdownu pre všetkých. (tasr)

8:00 Od pondelka je na Slovensku podľa COVID automatu v čiernej farbe 54 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, je 19 okresov. Červených okresov je už len šesť. (tasr)