Pomaly, ale isto sa na Slovensku vraciame "do normálu". Väčšina okresov je už žltá alebo oranžová, pre ktoré platia veľmi mierne opatrenia. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 389 866 prípadov nákazy.

Za pondelok (31. 5.) pribudlo 145 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 353 (+ 10) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 171,135,646

Počet úmrtí: 3,558,750

Počet vyliečených: 147 393 808

Ostanú už len tri červené okresy, drvivá väčšina Slovenska bude mať voľnejšie opatrenia. Zdroj: MZ SR

20:00 Testovanie malých pacientov na ochorenie COVID-19 pred ambulantnými vyšetreniami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici od utorka zrušili. Testovanie absolvujú len suspektní pacienti, ktorí javia príznaky ochorenia. Informovala o tom DFNsP na sociálnej sieti. (tasr)

18:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok schválila na núdzové použitie vakcínu vyrábanú čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech. Vakcína CoronaVac sa stala v poradí druhou vakcínou čínskej výroby, ktorú WHO schválila na očkovanie proti chorobe COVID-19. Viac čítajte TU >>>

17:00 Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) znížil v utorok riziko nákazy koronavírusom v krajine z "veľmi vysokého" na "vysoké" v súvislosti so znižujúcim sa počtom nových prípadov infikovaných. Na tlačovej konferencii v Berlíne to oznámil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

16:00 Poľsko začne v pondelok 7. júna očkovať proti koronavírusu aj deti vo veku od 12 do 15 rokov. V utorok o tom informoval vládny komisár poverený očkovacou kampaňou Michal Dworczyk, uviedla agentúra PAP. "Ide o skupinu 2,5 milióna žiakov. V súvislosti s odporúčaniami Európskej liekovej agentúry a Poľskej zdravotníckej rady dostanú deti vakcínu od spoločnosti Pfizer," povedal Dworczyk.

15:45 Vakcína Sputnik V nie je riadne registrovaná v EÚ a chýba k nej kompletná dokumentácia. Musia si toho byť plne vedomí tak občan v pozícii prijímateľa vakcíny, ako aj lekár, ktorý vakcínu podáva. V reakcii na otvorenie čakárne pre tých, čo sa chcú dať očkovať Sputnikom, to uviedla členka mimoparlamentnej strany Spolu a bývalá poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Letanovská.

15:30 Ak chce krajina predísť tretej vlne nového koronavírusu a opätovnému preťaženiu zdravotníkov a nemocníc, je dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb. Upozornilo na to konzílium odborníkov, ktoré zároveň vydalo sériu odporúčaní, ako podporiť záujem o vakcináciu.

15:15 Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravilo novú webstránku www.kulturnysemafor.sk. Vylepšená webová aplikácia by mala byť rýchlou a šikovnou pomôckou nielen pre organizátorov, ale aj návštevníkov kultúrnych podujatí.

15:00 Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Nových Zámkoch, Humennom či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna. V utorok to v relácii TV Markíza Na telo plus oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80.000 ľudí.

14:00 Občania a obyvatelia Slovenska môžu od utorka na 24 hodín navštíviť Česko bez toho, aby museli vyplniť príjazdový formulár a ísť do karantény a na PCR test. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus. České ministerstvo zdravotníctva v pondelok aktualizovalo ochranné opatrenia, z čoho podľa Klusa vyplývajú pre občanov Slovenska pri vstupe do ČR "viaceré výhody".

12:00 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nebol informovaný o obsahu dodatku k zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V. "O dôvodoch, prečo sa moje meno spomína dokonca v oficiálnom dodatku k zmluve, so mnou nikto doteraz nehovoril," reagovala pre TASR riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová.

11:00 Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) v utorok predstavila balíček 20 konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť študentom a absolventom na Slovensku zvládnuť dosahy pandémie. Týkajú sa oblastí vzdelávania, zamestnanosti, duševného zdravia a trávenia voľného času. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia strany Radovan Choleva.

10:00 Londýnske letisko Heathrow otvorilo od 1. júna špeciálny terminál pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín, kde je vysoké riziko v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Pasažieri prichádzajúci z krajín z tzv. červeného zoznamu budú prechádzať cez terminál číslo tri. Cieľom je podľa predstaviteľov letiska chrániť ľudí a pomôcť pri znižovaní rizika vyplývajúceho z nových variantov vírusu. (tasr)

9:00 Prostredníctvom 7086 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (31. 5.) na Slovensku 145 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo desať obetí. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 440 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 347 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je 43 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 40 osôb.

8:00 Varianty koronavírusu SARS-CoV-2 budú známe pod písmenami gréckej abecedy v snahe zabrániť stigmatizácii krajín, v ktorých sa po prvý raz objavili, oznámila v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). (tasr)