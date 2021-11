AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 673 015 prípadov nákazy.

Za pondelok (29. 11.) pribudlo 7069 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 14 341 (+77) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 260 997 910

Počet úmrtí: 5 209 104

Počet vyliečených: 235 825 125

_____________________________________________________________________

11:00 Počet pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19 výrazne narástol, je ich 3444. Na JIS je 317 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 268 osôb. Takmer 85 percent z pacientov nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 22.057 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (29. 11.) na Slovensku 7069 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 77 obetí. (tasr)

9:30 Japonsko v utorok potvrdilo, že zaznamenalo prvý potvrdený prípad nového variantu omikron. Informovala o tom tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje. Tamojší minister zdravotníctva už v pondelok oznámil, že jeden "cestovateľ" z Namíbie mal na letisku pozitívny test na koronavírus a je potrebné zistiť, či nejde o nový variant. (tasr)

9:00 Pre cestovanie do Británie platia od utorka nové obmedzenia. Ľudia zaočkovaní proti koronavírusu musia vyplniť príjazdový formulár a mať objednaný a zaplatený PCR test, ktorý im urobia na druhý deň ich po príchode do krajiny. Do potvrdenia negatívneho výsledku budú musieť zostať v samoizolácii. Informoval o tom internetový spravodajský portál britskej televízie BBC. (tasr)

8:00 Existujúce vakcíny proti ochoreniu COVID-19 budú mať s novým variantom koronavírusu omikron problémy a vývoj nových účinných vakcín potrvá celé mesiace. Povedal to v utorok pre denník Financial Times generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stephane Bancel. (tasr)

7:00 Počet potvrdených prípadov infekcie novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 10.554 na celkových 3.438.381. Vyplýva to z utorkových údajov Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO). (tasr)