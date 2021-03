AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 357 910 prípadov nákazy.

- Za piatok (27. 3.) pribudlo 925 pozitívne testovaných PCR testami.

- Spolu máme 9 496 (+ 70) obetí.

- Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny je 615.393.

- Druhú dávku vakcíny už dostalo 255.688 ľudí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 127,785,139

- Počet úmrtí: 2,796,350

- Počet vyliečených: 102,970,260

_____________________________________________________________

10:05 Anglicko v pondelok uvoľnilo protipandemické opatrenia - povolené sú vonkajšie stretnutia najviac šiestich ľudí alebo členov dvoch domácností. Takisto je možné športovanie na čerstvom vzduchu a otvorili sa i plavárne. "Musíme však zostať opatrní, pretože v Európe sa počet nakazených (koronavírusom) zvyšuje a našu vakcinačnú kampaň ohrozujú nové varianty (vírusu)," povedal britský premiér Boris Johnson. (tasr)

9:40 V Česku potvrdili za nedeľu 1722 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najnižší denný prírastok od 6. decembra. Oproti minulému týždňu sa počet novoinfikovaných zvýšil o 666. Informoval o tom v pondelok denník iDNES.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva. (tasr)

9:00 Od pondelka je podľa COVID automatu 14 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 58, v červenej sedem. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Aktualizáciu rozdelenia okresov podľa rizikovosti schválila v rámci COVID automatu vláda na svojom ostatnom rokovaní 24. marca.

8:50 V Senici sa počas víkendu otestovalo 3310 ľudí, pozitivita klesla. Počas poslednej marcovej soboty mesto Senica otvorilo vlastné odberné miesta, kde sa mohli prísť občania otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19. Túto možnosť využilo 3310 ľudí. Z testovaných ľudí deväť malo pozitívny výsledok antigénového testu. (tasr)

8:00 Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnuť agentúra AP. (tasr)

7:00 Brnianske laboratórium Elisabeth Pharmacon objavilo vďaka sekvenovaniu vzoriek pacientov s ochorením COVID-19 dosiaľ nepopísanú mutáciu koronavírusu. Nemala by však ovplyvňovať väzbu protilátok ani bunkových receptorov, napísal na Twitteri riaditeľ laboratória Omar Šerý. V nedeľu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz. (tasr)