10.40 – Pojednávanie pokračuje vynesením rozsudku.

10.00 – Sudca prerušil pojednávanie. Rozhodnutie bude približne o 10.30!

9.58 – „Vyšetrovateľ mi povedal, že keby to bolo na ňom, tak ma nestíha. Ale viete, je tu mediálny tlak, vy ste meno a urobím to, čo prokurátor chce. Povedal to jeden z tých štyroch obvinených v inej veci. Ale povedal to,“ povedal Kočner na konci svojej záverečnej reči. Sudca ho potom vyzval na posledné slovo, ktoré ale nevyužil.

9.55 - „Keby Osuský išiel aj vypovedať, ako bývalý príslušník SIS, tak by vypovedal len pravdu. A teda, že vedel o zmenkách už v roku 2000,“ povedal Kočner s tým, že Osuskému ako členovi SIS nemohlo byť nikdy umožnené vypovedať.

9.54 - K záverečnej reči sa dostal aj obžalovaný Marian Kočner! „Prokurátor označil Osuského ako svedka. Ja ale neviem, že by ho niekto navrhoval ako svedka. Ani orgány činné v trestnom konaní. Nikdy som nikoho nenahováral nikoho na krivú výpoveď a nikdy som to od nikoho ani nechcel,“ povedal Kočner na úvod.

9.40 - „Táto záverečne reč je dôkazom nesústredenosti prokurátora,“ povedal druhý Kočnerov obhajca Martin Pohovej. Obhajca tvrdí, že keby súd uveril Tóthovi, tak by museli na súde klamať svedkovia Marek Para a Andrej Šabík, čím by sa vystavili trestnému stíhaniu. To považuje za nemožné a preto je vraj Tóthova výpoveď nedôveryhodná.

9.36 - Prokurátor vzhľadom na to, že situácia sa stala v súvislosti s motákmi navrhol zvýšenie trestu! „Navrhujem súhrnný trest na 22 rokov a peňažný trest vo výške 10-tisíc eur,“ povedal prokurátor.

9.32 - „V tejto veci je potrebné poukázať na dobré vzťahy Tótha a Kočnera. Ten dôveroval Tóthovi tak, že mu posielal informácie na papierikoch, ktoré nedával ani svojim advokátom,“ povedal prokurátor. Práve Tóth odovzdal motáky polícii a teraz svedčí proti Kočnerovi.

9.28 – Prokurátor sa domnieva, že z dôkazov a výpovedí svedkov je zrejmé, že skutok sa stal. Prečítal opäť prečítal niečo z motákov a tvrdí, že je na nich dokázaný Kočnerov rukopis: „Sporný materiál vytvoril Kočner. Píše sa to v posudku znalca.“ Svedeckú výpoveď Tótha potvrdil podľa prokurátora aj obžalovaný. Mal ju potvrdiť v prípade, kedy Kočner zháňal svedka z prostredia informačnej služby. Zháňanie svedka ale Tóth a Kočner vysvetlili pred súdom inak. Kočner sa podľa vlastných slov vraj chcel iba domôcť pravdy pomocou svedka, ktorý o zmenkách vedel.

9.22 – „Súd zamieta návrhy,“ povedal sudca a pristúpil k záverečným rečiam! Ako prvý prednesie záverečnú reč porkurátor.

9.20 – Kočnerov obhajca Michal Mandzák navrhuje prečítať zápisnicu o výsluchu svedka Ľudovíta Makóa. Ak to súd neumožní, tak Mandzák navrhuje, aby bol Makó predvolaný na súd! Jeho výpoveď vraj môže dokázať rozpory vo výpovedi svedka Petra Tótha.

9.15 - Sudca číta, akí svedkovia boli vypočutí, a aké ďalšie dôkazy boli vykonané.

9.12 – Pojednávanie začalo.

8.45 - Kočner určite nespomína na jún 2018 v najlepšom. Práve vtedy si pre neho prišla polícia, aby ho zadržala v kauze falšovania zmeniek. V tom čase ešte netušil, že o ďalších 2,5 roka bude v tomto prípade právoplatne odsúdený na 19 rokov nepodmienečne! Prakticky hneď od zadržania sa ale snažil robiť všetko pre to, aby sa dostal na slobodu. Podľa obžaloby v kauze motáky túžil po slobode dokonca tak, že sa z nej snažil dostať aj inštrukciami písanými na lístočky, ktoré posielal cez Šabíka pred múre Ústavu na výkon väzby.

„Napísať cez signál "Kamošovi" (tel. č. je v mojom telefóne pod jeho priezviskom). Stretnúť sa s ním najneskôr do zajtra a zistiť, aká je situácia. Či nevie jeho Dušan pohnúť kostrou,“ mal napísať Kočner pomocou motáku exsiskárovi Petrovi Tóthovi, ktorý bol v tom čase jeho kamarát. Tóth ale po zadržaní Aleny Zuszsovej v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) začal na jeseň 2018 spolupracovať s políciou a všetky motáky, ktoré ešte mal, im odovzdal.

Kamoš mal byť na tomto motáku obvinený v kauze Dobytkát - podnikateľ Norbert Bödör a Dušan je podľa medializovaných informácií neprávoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Obaja sú obžalovaní aj v kauze Očistec zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá mala fungovať v radoch polície okrem iného aj na ovplyvňovanie živých prípadov.

Motákov mali byť desiatky, no Tóth si vraj zanechal len štyri, ktoré polícii odovzdal. Okrem neho proti Kočnerovi svedčí písmoznalec, ktorý pravosť lístočkov potvrdil.

Kočner bol v prípade motákov obžalovaný z marenia spravodlivosti v štádiu pokusu, no sudca skutok prekvalifikoval na trestný čin krivej prísahy a krivej výpovede v štádiu prípravy. Za pôvodný skutok by mu hrozil trest vo výške jeden až 6 rokov a teraz je to tri až 8 rokov. Sudca procesným stranám na poslednom pojednávaní odporučil, aby si pripravili záverečné reči, lebo dnes bude posledný deň tohto súdneho procesu. Očakáva sa teda rozsudok!

