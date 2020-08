Rudolf hneď po vymenovaní na post šéfa Správy štátnych hmotných rezerv povedal svoje vízie o tom, ako by mal dôležitý úrad fungovať: „Máme jasnú predstavu, ako chceme tento úrad manažovať. Dokážeme občanom Slovenska, že Správa štátnych hmotných rezerv bude transparentná inštitúcia pripravená na krízové situácie.“

Dnes spolu so Sulíkom zhodnotili prvých 100 dní vo funkcii:

Sulík na úvod prezradil, že na SŠHR nechceli robiť unáhlené kroky: „Nerobili sme tu žiadne čistky. Ľudí sme nechali vo svojich funkciách, no na vedúce posty sme dosadili svojich ľudí. My sa k svojim nominantom hlásime.“ Okrem Rudolfa sa do vedenia dostala aj Zuzana Šubová, ktorá zastáva funkciu podpredsedníčky.

Rudolf si myslí, že Kičura mu úrad nechal v kritickom stave: „V tejto inštitúcii zastal čas a je tu socializmus. Musíme ju stransparentniť a zefektívniť.“ Súčasný šéf SŠHR tvrdí, že kvôli tomu musí okrem aktuálnej práce riešiť aj problémy z minulosti. „Bývalé vedenie poškodilo meno úradu na dlhé obdobie. Chceme z neho vytvoriť efektívnu inštitúciu.“

Na snímke predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura hovorí s novinármi počas mimoriadneho rokovania vlády SR v Bratislave 15. marca 2020. Zdroj: Michal Svítok

Kičurov nástupca prezradil, čo mu bývalé vedenie Správy štátnych hmotných rezerv zanechalo: „Museli sme riešiť netransparentné zmluvy. Ich rušením sme štátu ušetrili 20 miliónov eur! Máme sklady nepotrebného materiálu, ktorého sa budeme musieť zbaviť.“ Rudolf prezradil, že nevýhodné hospodárenie stále rieši polícia, s ktorou SŠHR spolupracujú na pomaly dennej báze!

„Vyhlásili sme transparentný tender pre pomôcky na pandémiu za 38 miliónov eur. Onedlho by mali byť dotiahnuté detaily!,“ prezradil Rudolf s tým, že peniaze budú dodatočne žiadať z eurofondov a teda by štát nemali nič stáť. Z eurofondov žiadajú príspevok 44 miliónov eur.

Chronológia Správy štátnych hmotných rezerv po februárových parlamentných voľbách a vzniku pandémie nového koronavírusu:

29. február – Parlamentné voľby 2020.

6. marec – Prvý Slovák nakazený koronavírusom.

Marec – Prevalili sa netransparentné obchody Správy štátnych hmotných rezerv. Nakupovať sa mali nepotrebné testy, či predražené rúška a iné zdravotnícke pomôcky.

24. marec – Vláda odvolala Kajetána Kičuru z funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv. Vedením inštitúcie bola dočasne poverená podpredsedníčka Lucia Gocníková.

21. apríl – Kajetána Kičuru obvinili z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Aktuálne je stíhaný väzobne.

14. máj – Po návrhu Richarda Sulíka sa stal Ján Rudolf novým predsedom Správy štátnych hmotných rezerv.

14. máj – Správa štátnych hmotných rezerv zrušila zmluvu s MSM Martin na nákup uvoľňovacích tankov za 3 060 000 eur.

Súčasnosť – Niekoľko osôb je už v prípade korupcie na Správe štátnych hmotných rezerv obvinených. Policajné akcie niesli v tomto prípade názov "Rezerva".

