Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27), pri ktorej bola zastrelená aj jeho snúbenica Martina Kušnírová († 27). Podľa vyšetrovateľov má Kočner na svedomí aj objednávku vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, ktoré sa z rôznych príčin našťastie nepodarilo vykonať. V prípade snahy o likvidáciu prokurátorov sú obžalovaní aj Darko Dragič a Dušan Kracina. Tomáš Szabó sa k príprave vrážd prokurátorov priznal a bol vyčlenený na samostatné konanie. V kauze vraždy snúbencov je už právoplatne odsúdený na 25 rokov, rovnako ako jeho bratranec Miroslav Marček, ktorý stlačil spúšť. Sprostredkovateľ novinárovej vraždy Zoltán Andruskó dostal iba 15 rokov nepodmienečne, keďže hneď od svojho zadržania spolupracoval s políciou.

Medzi poslednými svedkami bol na ŠTS vypovedať exšéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Ten prezradil, ako sa o celý prípad zaujímal aj vtedajší premiér Robert Fico: „Gašpar a Bödör disponovali zrejme so všetkými úkonmi, ktoré boli na začiatku tohto konania urobené. Gašpar cca 10 dní po vražde povedal: ´Mám ísť za šéfom (Ficom) a ešte to nemám preštudované, aby som ho informoval.´“ Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Bödör sú obvinení v kauze Očistec zo zneužívania polície vo vlastný prospech. Okrem toho sú spolu s Ficom obžalovaní aj v kauze Súmrak.

Na ŠTS sa ako dôkaz použila aj analýza rozhovorov medzi Kočnerom a Zsuzsovou, ktorú vypracovala Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FFUK). „Ukázalo sa nám, že niektoré výrazy sa veľmi významne vyskytujú práve v týždňoch, ktoré boli okolo dátumu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ povedal Matej Karásek z FFUK k šifrovaným správam Kočnera so Zsuzsovou. Napríklad, šifrovaná správa o vypadnutých zuboch mala znamenať smrť. Prokurátor Matúš Harkabus poznamenal, že tak kvalifikovanú výpoveď odborníka nezažil riadne dlhú dobu.

Zsuzsová a Kracina sa na pojednávanie nedostavili a súhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Oveľa zásadnejšie je pre celý proces asi to, že dôležitý svedok exsiskár Peter Tóth sa nedostavil a odmieta vypovedať. Bývalý príslušník SIS bol na dnes predvolaný, no sudkyni sa ospravedlnil a na súd sa nedostavil. „Neposlušnosť voči štátu prejavujem odmietnutím akceptovať predvolanie na hlavné pojednávanie v trestnej veci obžalovaných Kočner a spol., ktoré je naplánované na 19. septembra 2022. Opakovane som o tom písomne informoval súd a dnes som poslal aj doporučený list prokurátorovi,“ napísal Tóth na sociálnej sieti s tým, že sa obáva svojho fyzického napadnutia. Na dnes bol okrem Tótha predvolaný aj Kočnerov kamarát Jozef Dučák a Zsuzsovej expartner. Senát ŠTS napokon policajtom nariadil predviesť Tótha na 11.30. Či sa to podarí na tento termín, alebo na akýkoľvek iný, je ale na teraz otázne.

Ako prvý dnes vypovedal Zsuzsovej ex Marián Markovič. Ten na obžalovanú nemá práve najlepšie spomienky, lebo mu vraj v minulosti bránila v stretávaní sa s ich spoločnou dcérou. Podľa Markoviča bol Andruskó večný dlžník a nevie si predstaviť, že by už odsúdený sprostredkovateľ vraždy niekomu požičiaval peniaze. Dučák vypovedal o Kočnerovom projekte Na pranieri, cez ktorý chcel obžalovaný zdiskreditovať novinárov a politikov. Počas jeho výpovede ale nič zásadné k prípadu vraždy povedané nebolo.

Podarilo sa. Tótha napokon o 12.10 predviedla hliadka obvodného oddelenia v Bernolákove. On ale odmietol vypovedať. Tóth svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že je obvinený v prípade prípravy Kočnerovej stránky Na pranieri. Keďže prípady spolu súvisia, Tóth uplatnil svoje zákonné právo.

Správu budeme aktualizovať.