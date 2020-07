14:16 - „Sledovacie komando dalo fotografie Kuciaka Tóthovi. Členovia sledovacieho komanda to potvrdili. Fotky opoznal aj Tóth. Potom Andruskó povedal, že tie fotky dostal od Zsuzsovej. Je nad akúkoľvek pochybnosť, že Zsuzsová dostala fotky od Kočnera,“ povedal prokurátor s tým, že Kuciak o nej nikdy nepísal, ani s ním nikdy nebola v kontakte. Preto ona sama od seba nemala vraj žiadny dôvod objednať si vraždu svojvoľne.

14:05 – Teraz sa prokurátor dostal k lustrovania 28 novinárov vrátane Jána Kuciaka: „Pavol Vorobjov dal lustrovať svojim podriadeným novinárov, aj keď to potom popieral. Preukázateľne klamal.“ Vorobjov mal dať podľa prokurátora potom lustráciu Kuciaka Bödörovi a ten ju odovzdal Kočnerovi.

14:01 – Prokurátor rekapituluje to, ako po Kočnerovom zadržaní išiel Tóth za obžalovaného exmanželkou a zobral z jeho domu všetky kompromitujúce veci, okrem iného aj telefón. „S týmto telefónom Tóth nemanipuloval, lebo bol vybitý,“konštatuje prokurátor.

13:57 – „Kočner chcel, aby mu Tóth pomáhal so stránkou Na pranieri a tiež, aby sledoval novinárov. Tóth povedal, že na sledovaní novinárov sa podieľal aj Bödör. Tóth uviedol, že na jeseň 2017 mu povedal, že treba začať sledovať Kuciaka. Tóth si tento názor osvojil a dal Kuciaka sledovať Kriakovi, ktorý bol členom sledovacieho komanda,“ povedal prokurátor. Kriak ale Tóthovi povedal, že Kuciak sa nestretáva s osobami, ktoré by boli proti Kočnerovi.

13:55 – Prokurátor poukázal na to, že Kočner mohol mať pocit beztrestnosti kvôli jeho kontaktom na vplyvných ľudí a aj kvôli kompromitujúcim materiálom, ktoré získaval na prokurátorov a politikov.

13:52 – „Zo zaistenej komunikácie Kočnera vyplýva, že by sa nevenoval nikomu inému tak ako Zsuzsovej dcére,“ tvrdí prokurátor s tým, že tá od neho dostala auto, pričom sa podľa Kočnerových slov kontaktovali prvé 3 až 4 roky iba cez správy. Kočner počas pojednávania tvrdil, že sa tak staral o viac detí, lebo je krstný otec kadekomu.

13:45 - Prokurátor sa vrátil aj k tomu, ako Kuciak domotal Kočnera na jeho tlačovej konferencii, keď ho dokrútil v kauze Donovaly. „Svojim otázkami Kočnerovi pokazil dojem z celej tlačovky,“ povedal prokurátor. Tlačovka sa konala v júni 2017.

13:40 - „Zsuzsová dala objednávku Andruskóovi na vraždu Jána Kuciaka po tom, ako nedošlo k vražde prokurátora Žilinku. Andruskó povedal, že Szabó s Marčekom za nim večer prišli a povedali mu, že museli zavraždiť aj nejaké dievča. Potrebovali sa aj zbaviť zbrane,“ číta prokurátor.

13:37 - Prokurátor sa dostal k prípadu. Podľa neho sa Ján Kuciak venoval Kočnerovi už v článku z roku 2016, ale len okrajovo. Novinár sa reálnejšie začal obžalovanému venovať až v roku 2017. „Činnosť Jána Kuciaka Kočnerovi vadila,“ povedal prokurátor.

13:34 - „Je to prípad cynizmu, zbabelosti,“ povedal prokurátor na úvod. Následne sa vyjadril k medializácii prípadu: „Súhlasím, že verejnosť má byť informovaná. Vo veci tejto vraždy sme sa ale dostali do situácie, kedy média vypúšťali von informácie, ktoré neboli ešte ani vykonané ako dôkazy. Nie je pravdou, to čo tvrdia niektoré média, že bez ich tlaku by sa nebol objasnil tento trestný čin.“

13:27 – Idú sa čítať záverečné reči. K slovu sa dostanú postupne: Prokurátor, Lipšic, Kvasnica, Kočnerov právny zástupca Para, obhajcovia Zsuzsovej Neszméry a Vestenická, obhajcovia Beresecký a Kochanská, potom obžalovaní Kočner, Zsuzsová a Szabó.

13:24 – „Nepripúšťam žiadne navrhované dôkazy. Senát má za to, že všetko potrebné pre rozhodovanie už bolo povedané,“povedala sudkyňa!

13:17 – Pojednávania pokračuje.