AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 413 800 prípadov nákazy.

Za piatok (1.10.) pribudlo 1 293 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 648 (+11) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 235 098 573

Počet úmrtí: 4 806 207

Počet vyliečených: 211 851 653

10:05 Prostredníctvom 11.203 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (1. 10.) na Slovensku 1293 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 11 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk.

9:00 Celkový počet zaznamenaných úmrtí na ochorenie COVID-19 v Spojených štátoch prekročil v piatok hranicu 700.000 obetí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa. (tasr)

8:05 Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom v piatok oznámil zámer o povinnom očkovaní školákov proti koronavírusu. Pôjde vôbec o prvé opatrenie tohto druhu v Spojených štátoch a ak americké regulačné úrady schvália vakcínu pre deti rôznych vekových kategórií, malo by sa týkať aj detí základných škôl a škôlok. (tasr)

7:29 Od pondelka 4. októbra bude návrat zo Slovenska a Luxemburska do Česka zložitejší. Obe krajiny sa na českom cestovateľskom semafore premiestnia z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie. Rozhodlo o tom české ministerstvo zdravotníctva. (tasr)

7:00 Švajčiarsko začne svojím občanom ponúkať poukazy na návštevu reštaurácie alebo kina za to, že presvedčia niektorého zo svojich známych, aby sa dal zaočkovať proti koronavírusu. Toto opatrenie je namierené na zvýšenie nízkej miery zaočkovanosti proti COVID-19 v krajine, informovala agentúra Reuters. (tasr)