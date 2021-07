AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 391 925 prípadov nákazy.

Za utorok (13. 7.) pribudlo 18 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 523 (+ 1) obetí.

V súčasnosti platný covid automat. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 187,798,623

Počet úmrtí: 4,051,822

Počet vyliečených:171,714,073

_________________________________________________________________________

12:15 Z obáv pred rozšírením nákazlivejších variantov nového koronavírusu sprísňuje Slovinsko pravidlá pre vstup na svoje územie, informovala v stredu agentúra DPA. (tasr)

12:00 Od budúceho pondelka 19. júla budú podľa COVID automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe. V čiernej fáze, druhom a prvom stupni varovania a druhom a prvom stupni ostražitosti nie je ani jeden okres. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. (tasr)

11:05 Uvoľnenie prostriedkov na očkovaciu kampaň môže jednoducho stanoviť uznesenie vlády. Pred stredajším rokovaním kabinetu to povedal minister hospodárstva (MH) SR Richard Sulík (SaS). "Premiér musí navrhnúť uznesenie, vláda to odsúhlasí a minister musí toto nariadenie splniť,“ povedal Sulík. (tasr)

11:00 Potrebné je počkať na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach, ako aj na jeho odôvodnenie a prípadné odporúčania. Vláda nemá problém promptne reagovať, aby situáciu vyriešila. Pred stredajším rokovaním vlády to skonštatoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Riešenie situácie s pandémiou nového koronavírusu vidí v očkovaní. Poznamenal, že ak by sme mali zaočkované rizikové skupiny obyvateľstva, nemuseli by sme sa báť ani delta variantu vírusu. (tasr)

10:30 Malta v utorok upustila od zákazu vstupu do krajiny pre cestujúcich nezaočkovaných proti novému koronavírusu, ktorý mal vstúpiť do platnosti v stredu. Po novom Malta umožní osobám bez vakcinácie pricestovať, avšak musia podstúpiť karanténu. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 4697 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (13. 7.) na Slovensku 18 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť. Za uplynulý deň pribudlo aj deväť pozitívne testovaných antigénnymi testami z 5253 vykonaných testov. (tasr)

9:00 V najväčšom austrálskom meste Sydney predĺžia lockdown o "najmenej" ďalšie dva týždne. V stredu to uviedla premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová. Lockdown sa mal v Sydney skončiť už tento piatok 16. júla. Berejiklianová však uviedla, že je ho potrebné predĺžiť najmenej o ďalšie dva týždne. (tasr)

8:00 Počet potvrdených prípadov infekcie novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 547 na celkovo 2.242.245. (tasr)