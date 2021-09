AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 399 978 prípadov nákazy.

Za štvrtok (16. 9.) pribudlo 902 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 566 (+3) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 227,408,369

Počet úmrtí: 4 631 266

Počet vyliečených: 201 228 051

_____________________________________________________________________________________

7:22 Britská vláda oznámila v piatok zásadné zjednodušenie pravidiel pre medzinárodné cestovanie, reagujúc tak na výhrady cestujúcich a firiem, že jej opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sú ťažkopádne a neúčinné.

Cestovateľský semafor, ktorý v súčasnosti pozostáva z troch farieb a rozlišuje krajiny na červené, žlté a zelené podľa miery šírenia koronavírusu v nich, bude od 4. októbra nahradený dvojúrovňovým. (tasr)



7:15 Ukrajina je na pokraji svojej najsmrtiacejšej vlny pandémie koronavírusu, varovali v piatok domáci odborníci na medicínu. Zaočkovanosť obyvateľstva pritom zaostáva a počty prípadov nákazy stúpajú. Krajina so 40 miliónmi obyvateľov a zastaraným systémom zdravotnej starostlivosti mala najprv problémy zaobstarať si vakcíny a odvtedy je zasa pomalé tempo očkovania, pretože obyvatelia majú voči vakcínam nedôveru. Nové prípady nákazy neustále stúpajú – za posledných sedem dní pribudlo 27.600 infikovaných, v porovnaní so 17.000 prípadmi v predchádzajúci týždeň. (tasr)

7:00 Ľudia vstupujúci do Švajčiarska sa budú musieť od pondelka preukazovať negatívnym testom bez ohľadu na to, či boli očkovaní proti koronavírusu alebo chorobu prekonali. Oznámila to dnes podľa agentúry Reuters švajčiarska vláda, ktorá chce takto predísť opätovnému nárastu počtu nakazených.