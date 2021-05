AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 385 395 prípadov nákazy.

Za sobotu (8. 5.) pribudlo 80 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 11 990 (+ 29) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 158,347,281

Počet úmrtí: 3,297,533

Počet vyliečených: 135,825,033

10:40 Počet ľudí nakazených novým druhom koronavírusu v Indii sa za posledný deň zvýšil o 403.738. V krajine na ochorenie COVID-19 v rovnakom čase zomrelo ďalších 4092 ľudí, vyplýva z údajov, ktoré v nedeľu zverejnilo indické ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra DPA. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Indii presiahol hranicu 22 miliónov. Od začiatku pandémie tam dosiaľ tiež evidujú 242.362 súvisiacich úmrtí. (tasr)

10:10 Prostredníctvom 3666 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (8. 5.) na Slovensku 80 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 29. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. (tasr)

9:50 V Česku pribudlo v sobotu 717 prípadov nákazy novým typom koronavírusu. Je to o 450 prípadov menej ako pred týždňom. Prvýkrát od vlaňajšieho septembra tak sobotný nárast klesol pod 1000, informoval v nedeľu spravodajský server Novinky.cz. V českých nemocniciach je aktuálne 2104 infikovaných, z ktorých je 386 vo vážnom stave. V súvislosti s nákazou koronavírusom zomrelo počas soboty desať ľudí. (tasr)

9:00 V snahe podporiť cestovný ruch chce Taliansko umožniť turistom z EÚ pricestovať do krajiny bez absolvovania povinnej karantény, a to v priebehu mája. Cestovanie do Talianska by malo byť jednoduchšie pre turistov, ktorí boli plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, napísal taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio na svojom profile na Facebooku. (tasr)

8:00 Práca z domu nie je vhodná pre každého človeka a ani pre každý typ práce, napriek tomu, že počas koronakrízy to fungovalo. Uviedla sociologička Marcela Šarvajcová z Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Problémom sa podľa nej stáva návrat do sídla pracoviska, ak je zamestnanec presvedčený, že vie svoju prácu vykonávať doma. „Stav počas krízy mu z pragmatických dôvodov vyhovoval, nadriadený však potrebuje mať zamestnanca k dispozícii na pracovisku. Osobná komunikácia a priame riešenie pracovných problémov sú pre zamestnávateľa veľakrát kľúčové a efektívnejšie,“ zhrnula s tým, že počas pandémie nového koronavírusu prešlo na prácu z domu široké spektrum zamestnaní. (tasr)