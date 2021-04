AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 376 067 prípadov nákazy.

Za nedeľu (18. 4.) pribudlo 93 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 11 172 (+ 66) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 142,723,918

Počet úmrtí: 3,043,595

Počet vyliečených: 121,240,304

8:00 Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová daruje prostredníctvom svojej nadácie 100.000 eur globálnemu programu COVAX, ktorý sa usiluje zaistiť vakcíny proti koronavírusu najmä pre chudobnejšie krajiny sveta. Informovala o tom v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP. (tasr)

7:00 Medzinárodné spoločenstvo by dokázalo pandémiu koronavírusu dostať pod kontrolu za niekoľko mesiacov, ak by sa spravodlivo rozdeľovali dostupné zdroje. Na pondelňajšom tlačovom brífingu to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (tasr)

6:30 Mesto Breda zrušilo v pondelok povolenie zorganizovať "skúšobnú" párty s 10.000 účastníkmi. Malo ísť o súčasť pilotného programu, ktorého cieľom je nájsť najvhodnejší spôsob organizovania hromadných kultúrnych podujatí v čase koronavírusovej pandémie, píše agentúra DPA. Podľa úradov v meste Breda, kde sa mala skúšobná párty v sobotu uskutočniť, nebolo možné zaručiť bezpečnosť jej účastníkov. (tasr)