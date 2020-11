Patakyová sa do štúdie opatrení pustila pred pár dňami. Odborníčka analyzovala najmä opatrenie, podľa ktorého ľudia budú musieť ukazovať negatívny test na koronavírus. Odporcovia totiž tvrdili, že vládou prijaté opatrenia porušujú ľudské práva. "Po preskúmaní sporných aspektov som dospela k záveru, že podmienením vstupu do zariadení preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie," odkazuje im ombudsmanka.

Kľúčovým ustanovením je podľa nej článok 19 z ústavy, ktorý "poskytuje ochranu okrem iného aj pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o svojej osobe". Tá však podlieha ustanovením Európskej únie, ktoré väčšina obyvateľov pozná ako GDPR.

V prípade ak sa dotknutá osoba preukáže negatívnym testom na koronavírus alebo iným dokumentom, podľa odborníčky sa dá predpokladať, že aspoň časť týchto ľudí dokument predloží dobrovoľne. "Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka. Za konkludentný súhlas by preto mohlo byť považované predloženie testu osobou napríklad pri vstupe do budovy k nahliadnutiu," vysvetlila.

Podľa Patakyovej to však neplatí v prípade, ak zamestnávateľ za nepredloženie testu hrozí ukončením pracovného pomeru

Nariadenie GDPR zároveň poskytuje ochranu občanovpri poskytovaní informácií o zdravotnom stave, do čoho spadá aj negatívny výsledok testu na koronavírus. "V preskúmavanom prípade možno hovoriť o výnimke spracovanie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie z verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ktorým je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam," povedala Patakyová s tým, že aj táto časť je v súlade so zákonmi.

"Po analýze Vyhlášky ÚVZ č. 16/2020 a súvisiacich právnych predpisov, v nadväznosti na povinnosti osôb, ako aj prevádzkovateľov zariadení v kontexte s nariadením GDPR som dospela k záveru, že v nej stanovené povinnosti nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná," znie záver Patakyovej.