Nespôsobil žiadne škody, no štátu skôr zarobil. Tak znejú slová advokátov, ktorí zastupujú podnikateľa Jozefa Brhela. Informovali o tom počas online stretnutia so zástupcami novinárov. Podľa obvinení v kauzách Mýtnik, mal Brhel okradnúť štát o 60 miliónov eur. Jednalo sa o zabezpečovanie elektronických IT systémov pre Finančnú správu.

O týchto veciach vypovedá bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, exšéf Finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba. Podľa advokátov Jozefa Brhela však nezávislí znalci nevýčíslili žiadnu škodu. "Znalci vychádzali z oficiálneho stanoviska z ministerstva financií," povedal jeden z advokátov Michal Mandzák. Ako pokračoval, podľa znalcov nebol softvér predražený a škoda bola nulová. Naopak, softvér od spoločnosti Alexis mal štátu zarobiť.

"V rámci znaleckého skúmania boli zistené, že IS ALLADIN, IS VRP, eKasa a IS KZ sú využívané, nemožno ich jednoducho odpojit', či vypnút' a plánujú sa podľa všeobecne dostupných informácií aj naďalej využívať," píše sa v stanovisku advokátov. Tieto informačné systémy mali byť podľa znalcov pre Slovensko veľkým prínosom.

Podľa advokátov Jozefa Brhela malo prísť aj k porušeniu podnikateľových práv. „K porušeniu práv Ing. Jozefa Brhela prišlo aj v čase, keď senát najvyššieho súdu pod vedením JUDr. Bargela rozhodol o tzv. útekovej väzbe. Stalo sa tak za situácie, keď sa klient ihneď po začatí trestného stíhania kontaktoval s vyšetrovateľom a pred očami celého Slovenska sa vrátil z dovolenky v zahraničí. Ústavný súd už rozhodol, že väzba nariadená senátom JUDr. Bargela bola neoprávnená a boli porušené základné práva Ing. Jozefa Brhela na osobnú slobodu. Senát, ktorý podľa ústavného súdu už raz porušil právo klienta na osobnú slobodu, podľa nášho právneho názoru už nie je objektívny a nemal by rozhodovať o klientovi“, skonštatoval člen tímu obhajoby Tomáš Gřivna

Kauza Mýtnik sa má týkať tajných zmlúv uzavretých bez súťaže medzi Finančnou správou (FS) pod vedením Františka Imreczeho a tromi súkromnými spoločnosťami: Allexis, Beset a Lynx.

O stanovisko sme požiadali aj ministerstvo financií. Správu budeme aktualizovať.