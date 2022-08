OĽANO chce zaľúbencom uľahčiť sobáš! Vďaka TOMUTO návrhu bude uzavretie manželstva jednoduchšie

Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine.