Sólymos reagoval na uznesenie Maďarskej konzervatívnej platformy podporiť napriek nesúhlasu platformy Most-Híd Gyimesiho kandidatúru na kandidátnej listine strany Aliancia-Szövetség. "Gyimesi a Maďarská konzervatívna platforma strany Aliancia môže rozbiť stranu, ktorá vznikla zjednotením SMK, Mosta-Híd a Spolupatričnosti," uviedol Sólymos. Poukázal, že v platforme Most-Híd odmietajú "krajne populistickú a nenávistnú politiku a ich predstaviteľov". "Myslíme si, že štvavá politika v Aliancii nemá miesto," dodal Sólymos. Exminister životného prostredia tiež tvrdí, že Gyimesi podnecuje k nenávisti. "Sme presvedčení, že tento štýl politickej práce nemá miesto ani v našej zjednotenej strane, ani v maďarskej politike na Slovensku," poznamenal Sólymos.

Gyimesi minulý týždeň avizoval, že opúšťa OĽANO. Argumentoval rozdielmi názorov v zásadných otázkach a tým, že nechce hnutiu svojimi postojmi škodiť. Išlo najmä o jeho rozdielne postoje k vojne na Ukrajine a dodávkam zbraní, v postojoch týkajúcich sa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ale aj témy rušenia piatich pôrodníc, medzi ktorými je aj tá v Kráľovskom Chlmci, odkiaľ poslanec pochádza. Líder OĽaNO Igor Matovič sám informoval, že sa stretol so zástupcami mimoparlamentnej strany Aliancia. Tí mu mali povedať, že v OĽaNO má človeka, ktorý by sa im zišiel. "Bral som to s úsmevom a mám rád takéto férové jednanie," okomentoval to vtedy Matovič.

Aj keď sa Gyimesi teší popularite a vnímajú ho ako “lídrovský materiál”, jeho osud v súvislosti so zjednotenou maďarskou stranou je zatiaľ ešte stále neistý. Odborníka sme sa pýtali, aká je teraz situácia v strane Aliancia v súvislosti so vstupom Gyimesiho. „Platforma SMK strany Aliancia rokuje s Györgyom Gyimesim o kandidatúre politika na kandidátnej listine Aliancie v septembrových voľbách. Zároveň ale Most-Híd - druhá platforma strany Aliancia, kategoricky odmieta spoluprácu s poslancom. Pohrozili, že ak sa platforma SMK dohodne s Gyimesim, jednotliví členovia platformy Mostu-Híd opustia stranu,“ hovorí politický redaktor denníka Új Szó Gábor Czímer.

Odborník načrtol aj najpravdepodobnejšie scenáre. „József Berényi a György Gyimesi bez nejakej predošlej prípravy v Aliancii oznámia, že Gyimesi vstupuje do strany. To by v podstate viedlo k roztriešteniu Aliancie, časť členov Mostu-Híd by stranu opustilo. Tí by mohli ísť do volieb na konkurenčnej kandidátke (ešte sa nevie presne kde, ale hovorí sa najmä o kandidátke Maďarského Fóra Zsolta Simona, o tom ale dnes ešte neprebiehajú rokovania). Tento scenár vyzerá byť najpravdepodobnejší,“ hovorí Czímer.

„Je možné aj to, že sa budú snažiť nejako utlmiť napätie, ktoré by vyvolal príchod Gyimesiho do Aliancie. Gyimesi je voči tomu otvorený, ale na tom by sa mali dohodnúť platformy SMK a Most-Híd,“ podotkol odborník ďalej. „Je aj tretí scenár, a že Gyimesi nevstúpi do Aliancie, to je ale najmenej pravdepodobné,“ myslí si Czímer.

Bývalý predseda Mostu-Híd Béla Bugár (64) považuje Gyimesiho za kontroverzného politika. „Jeho politické pôsobenie určite nevnímam pozitívne. Fakticky zneužíva maďarské témy. Otvoril dvojité štátne občianstvo a dobre vedel, že práve jeho šéf (Igor Matovič – pozn.red.) kedysi ako poslanec zabránil tomu, aby ten zákon bol prijatý. Potom otvoril Benešove dekréty, pričom dobre vie, že sa to nedá bez toho, aby boli dopredu nejaké rokovania,“ povedal nášmu denníku Bugár. CELÉ VYJADRENIE BUGÁRA O GYIMESIM SI POZRITE VO VIDEU:

VIDEO: Bugár pokladá Gyimesiho za kontroverzného politika, ktorý zneužíva maďarské témy:

„Základná otázka nie je pán Gyimesi, ale to, ako vieme dosiahnuť, že strana Aliancia sa dostane do parlamentu. Rozmýšľali sme nad tým, akým spôsobom to vieme dosiahnuť, a zistili sme, že treba rozšíriť zoznam možných kandidátov. Aj preto sme súhlasil s tým, aby na kandidátke Aliancie bol Zsolt Simon aj György Gyimesi,“ hovorí bývalý predseda SMK a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi (55). „Gyimesi sa vyprofiloval ako veľmi šikovný politik. Má svoje výsledky v parlamente,“ myslí si Berényi. Dúfa, že nájdu zhodu v rámci Aliancie. CELÉ VYJADRENIE BERÉNYIHO O GYIMESIM SI POZRITE VO VIDEU:

VIDEO: Podľa Berényiho sa Gyimesi vyprofiloval ako veľmi šikovný politik, ktorý má svoje výsledky:

„Zaujímavou otázkou je aj to, prečo Most-Híd nesympatizuje s Gyimesim. Prvým dôvodom sú ideologické rozdiely, ale to by nemal byť pre Most-Híd veľký problém, keďže boli ochotní ísť do vlády aj so Smerom,“ myslí si Czímer. „Druhou je obava, že Gyimesi by v rámci strany prakticky zlikvidoval Most-Híd. Konzervatívna línia by bola v strane taká silná, že by to Most-Híd postavilo mimo hry. Tretí dôvod je čisto matematický: Gyimesi oslovuje predovšetkým konzervatívnych voličov a voličov SMK, liberálnejších skôr odstraší. To znamená, že prítomnosť Gyimesiho posilní a zabetónuje 3 až 3,5 percentnú voličskú základňu SMK, ale Aliancii znemožní, aby strana nazbierala ďalšie (liberálnejšie) hlasy,” ozrejmil Czímer.

“Tým sa strana v podstate vzdiali päťpercentnej parlamentnej hranice, ak nedokáže výraznejšie zmobilizovať voličov. Čo by znamenalo, že miera účasti maďarských konzervatívnych voličov by sa mala výrazne zvýšiť. Je to ale veľmi náročná úloha,” myslí si odborník. A aké sú šance na to, aby sa Gyimesi stal lídrom Aliancie? ODPOVEĎ O GYIMESIM SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

O stanovisko sme poprosili aj samotného Gyimesiho. “Keďže nie som členom strany Szövetség-Aliancia, nerád by som sa vyjadroval k jej vnútorným záležitostiam,” povedal nám poslanec. “Vo všeobecnosti však platí, že kým iné strany týždne robia kampaň, ohlasujú posily na kandidátku, Aliancia – Szövetség sa venuje vnútorným sporom, oslabujúc tak šance na vstup do parlamentu,” podotkol tiež Gyimesi.

„Platformy Most-Híd a SMK si navzájom posielajú nepriateľské odkazy, keďže Most nechce vidieť na kandidačnej listine pre nich neprijateľného Gyimesiho. No pre SMK je Gyimesi takou osobnosťou, s ktorým ich voliči sympatizujú," hovorí politológ Géza Tokár. "Je dôležité si tiež uvedomiť, že Aliancia nie je ideologicky jednotnou stranou. SMK je prevažne kresťansko-konzervatívna platforma, Most-Híd je zas liberálny. Gyimesi má s Mostom okrem ideologických rozdielov aj osobné konflikty. Otázkou je, či ostane Aliancia jednotná po kandidatúre Gyimesiho,“ vysvetľoval ďalej. „V ideálnom svete by medzi platformami malo dôjsť k vzájomnej dohode. Zatiaľ sa to nedeje, navzájom sa vyhrážajú. Čo je problém, pretože voliči primárne nechcú počuť o hádkach platforiem, ale chcú vidieť, čo im tá strana ponúka,“ uzavrel Tokár.