V OHROZENÍ ŽIVOTA? Matoviča stále vozí PANCIEROVÉ auto: Vieme, prečo POTREBUJE zvýšenú ochranu!

Igor Matovič (48) už síce nie je premiérom, no ešte stále je mu pridelená ochranka, a to až na obdobie 90 dní od skončenia vo funkcii. Ako sa však ukázalo, bývalý predseda vlády ešte stále využíva zvýšenú ochranu, o čom svedčí aj pancierová limuzína, ktorou ho už niekoľko mesiacov vozia do práce. Podľa odborníka na bezpečnosť by mal mať expremiér ochranku aj naďalej, a to hlavne pre jeho stálu aktivitu na sociálnych sieťach.