Odvolávanie Mikulca je odôvodnené: Mal dať poškodiť auto príbuzného exšéfa vojenských tajných!

Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým, že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).