Žiaľ, prieťahy na súdoch sú dnes už bežná vec. „Dĺžka konania je jedným z najpálčivejších problémov justície a zároveň dôležitým faktorom nízkej dôveryhodnosti verejnosti k justícii a vymožiteľnosti práva,” upozorňuje Peter Lukašek z advokátskej kancelárie SLA. Podľa neho je to jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré klesá dôvera občanov v súdnictvo. Veď mnohé súdne spory sa ťahajú aj 15 a viac rokov!

Ak súd počas prípadov dlhodobo nevykazuje žiaden aktívny progres, môžeme hovoriť o prieťahoch v súdnom konaní. Málokto však vie rozlíšiť, čo je štandardná dĺžka konania a čo už sú prieťahy. Peter Lukašek to vysvetľuje takto: „Merateľným ukazovateľom by nemala byť len celková dĺžka konania, ale predovšetkým procesná aktivita. Ide o to, aby sa v konaniach nevyskytovali dlhé hluché časové obdobia, počas ktorých nie je vyvíjaná žiadna procesná aktivita ani od účastníkov konania, ani od súdu a spis bezdôvodne ,čaká‘ v skrini na spodku veľkej hromady.”

Na ilustračnej snímke soška bohyne Justície. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Podľa docenta trestného práva Ondreja Laciaka je súčasťou práva na spravodlivý proces aj prejednanie veci v primeranej lehote. „K zbytočným prieťahom v súdnom konaní môže dôjsť nielen samotným nekonaním príslušného súdu, ale aj takou činnosťou súdu, ktorá nesmeruje k odstráneniu právnej neistoty účastníka súdneho konania, teda k právoplatnému rozhodnutiu vo veci, s ktorou sa obrátil na súd," povedal. Preto podľa Laciaka na splnenie základného práva podľa Ústavy nestačí, aby súdy vec len prerokovali, prípadne vykonali rôzne úkony (bez ohľadu na ich počet) a právoplatne nerozhodli. „Otázka, či v konkrétnom prípade bolo, alebo nebolo porušené právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu a to najmä podľa týchto troch základných kritérií: zložitosť veci (povahu prejednávanej veci, pozn. red.), správanie sa účastníka a postup súdu," uviedol.

Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti odkázal, že šéfka rezortu Mária Kolíková (46) sa dlhodobo hlási k myšlienke, že neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. „Preto chce napríklad aj presadiť jasné časové rámce pre rozhodovanie súdov vo veciach a nastaviť dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní," uviedol.

Veľmi často však od podania žaloby po vytýčenie prvého pojednávania ubehne aj 9 mesiacov! Advokát Lukašek upozorňuje, že takéto konanie ťažko klientovi vysvetliť.

