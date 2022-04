Po uvalení ekonomických sankcií sa ruská ekonomika ocitla v najväčšej kríze od rozpadu Sovietskeho zväzu. Hoci vláda i centrálna banka prijali množstvo opatrení, Rusko si z ekonomickej stránky príliš nepomohlo. Azda s najtvrdšou odpoveďou prišiel prezident Putin, ktorý oznámil, že za dodávky ruského plynu do krajín, ktoré Kremeľ „nepovažuje za priateľské", sa bude platiť v rubľoch.

Odberatelia ruského plynu si tak od 1. apríla musia otvoriť rubľové účty v ruskej štátnej banke Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble. „Nepochybujem, že sa tento model rozšíri aj na ďalšie skupiny tovarov," pohrozil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Rozumiem tomu tak, že ruská banka (na ktorú sa nevzťahujú sankcie), by našu eurovú platbu zamenila na ruble, a tak uhradila odplatu za prenesený plyn," vysvetľuje celý proces platenia v rubľoch analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Radovan Ďurana.

Analytik INESS Radovan Ďurana Zdroj: archív

„Mohlo by nám to byť v podstate jedno, ale problém vzniká pri stanovení výmenného kurzu. Ak rubeľ stratí voľnú vymeniteľnosť, respektíve jeho kurz bude plne v rukách ruskej centrálnej banky, cena za dodávaný plyn sa bude meniť na základe rozhodnutia ruských autorít. To je neprimerané nežiaduce riziko," zdôraznil. Týmto spôsobom môže Putin podľa experta získať nielen vyššie príjmy z predaja plynu, ale zároveň aj vytvoriť dojem, že existuje medzinárodný dopyt po rubli.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE