Už viac dní je známe, že minister Branislav Gröhling má pripravený koncept návratu žiakov do škôl. Poukázal na to, že v školách fungoval semafor, ministerstvo chce pridať aj mobilné jednotky v rámci pretestovania, ktoré majú vytvárať vyššie územné celky.

Nepáči sa mu totiž názor premiéra Igora Matoviča, podľa ktorého by sa školy do konca roka otvoriť nemali. Šéf rezortu však zároveň dodáva, že nič nechce robiť nasilu a bez spoločnej diskusie. „Myslím si, že by sme si to mali predebatovať na koaličnej rade. Verím, že budeme mať spoločný názor,“povedal na včerajšej tlačovej konferencii. Oficiálne vyjadrenie zo štvrtkového (19. 11.) zasadnutia epidemiológov zatiaľ nepozná. Poukázal na to, že školy sa však musia otvoriť, „pretože najväčším porazeným tejto krízy môžu byť žiaci“.

Na margo spoločného stretnutia s epidemiológmi minister povedal, že sa bude opätovne predstavovať celý plán, ktorý sa skladá zo semaforu a ďalších opatrení. „Dúfam, že mi nikto nebude mať za zlé, že budem obhajovať vzdelanie mladých ľudí a že budem chcieť, aby sa za akýchkoľvek podmienok vrátili čo najrýchlejšie do škôl,“ povedal.

Podľa neho je potrebné počkať pár dní, kým si situáciu medzi sebou predebatujú. „Uvedomujem si bezpečnosť a zdravie všetkých mladých ľudí aj učiteľov a toto musíme nejakým spôsobom skĺbiť,“myslí si Gröhling, ktorý upozornil, že žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, a mali by takto fungovať ešte týždeň. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Názor odborníka prekvapí

Politológ Radoslav Štefančík však ministrovu iniciatívu príliš neuvítal. „Vnímam to mimoriadne negatívne, pokiaľ Pat hovorí áno a Mat nie. Nevyzerá to smerom k verejnosti dobre, ak sa vláda nedokáže dohodnúť ani na otvorení škôl. Títo ľudia nemajú plán, víziu a vôbec nevedia, čo robia. Majú v tom totálny bordel,“ povedal pre náš denník Štefančík. „Dáta, ktoré sa postupne zbierajú, dokazujú, že situácia nie je pod kontrolou a teda treba podržať premiéra,“ uzavrel.