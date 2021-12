ODPADNETE z najlepších VTIPOV za rok 2021: Matovič, Kočner, Fico a ďalší to PORIADNE schytali

Slovensko zažilo turbulentný rok plný rôznych afér a boja s koronavírusom. O to viac priestoru mali humoristi na to, aby na úkor politikov pobavili ľudí. Najviac to naložili Igorovi Matovičovi, no svoje dostal aj Peter Pellegrini, Richard Sulík, Robert Fico, Štefan Harabin, Pavol Rusko, Boris Kollár, Veronika Remišová, Marian Kočner a mnohí ďalší.