V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatoval podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Dodal, že vláda poslancov mala presviedčať o dôležitosti návrhu aj svojou prítomnosťou a argumentmi v pléne NRSR.

"Nemôžem súhlasiť s tým, že tento materiál je dostatočný. Kde tam máte napísané a vyhodnotené nejaké opatrenia, ktoré sa osvedčili, prečo sa osvedčili a aké opatrenia sa budú navrhovať," podotkol Blanár.

Za dostatočné nepovažuje ani doplnenie, ktoré v stredu odsúhlasila vláda. Chýba mu odpočet a vyhodnotenie opatrení. Myslí si, že by sa mali vecne baviť, či doteraz prijaté opatrenia a kroky vlády v rámci núdzového stavu boli účinné.

Kritizoval aj neúčasť ministrov a premiéra Matoviča v pléne

"Ak by to bolo také vážne a veľmi dôležité pre vás, hovorím o vládnej koalícii a vláde, tak by sme tu mali nastúpených ministrov. Ministrov, ktorí sú priamo zodpovední za veci, ktoré musia práve v ťažkej dobe pandémie vysvetľovať," poznamenal. Dodal, že Matovič by mal tiež vysvetliť, prečo na jeseň vláda nepodporila sprísnenie opatrení navrhované ministrom zdravotníctva.

Kolíková reaguje

"Tu sa rozprávame o tom, že keď nepredĺžime núdzový stav, tak ľudí hodíme do vody," reagovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že v prípade nepredĺženia núdzového stavu nebude priestor napríklad pre reprofilizáciu lôžok v nemocniciach.

Zdôraznila, že nemôžu ignorovať potrebu ochrany životov a zdravia ľudí. Odmieta Blanárovo tvrdenie, že by vláda pri predĺžení núdzového stavu chcela len minúť nakúpené antigénové testy. Tvrdí, že ľudia sa chcú dať testovať a vláda by preto tú možnosť mala poskytnúť.

