„Politická situácia na Slovensku sa dostáva do neakceptovateľných rozmerov. V rámci politickej súťaže sa opäť stretávame s fenoménmi, ktoré sme videli v deväťdesiatych rokoch, a ktoré s demokratickou a férovou súťažou nemajú nič spoločné,“ hovorí predseda Smeru Fico.

Fico pripomenul medializované informácie, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením novej ministerky Sone Gáborčákovej malo poskytnúť mimovládnej organizácii Georgea Sorosa - Nadácii otvorenej spoločnosti, nenávratný finančný príspevok vo výške vyše 21 miliónov eur. Ide o projekt, ktorý má pomôcť pri integrácií ukrajinských utečencov na Slovensku. Z toho 13 miliónov eur je nenavrátny finančný príspevok z medzinárodných fondov a ďalších 8 miliónov má údajne ísť zo štátneho rozpočtu.

„Vláda pani Čaputovej ako prvé významné veľké rozhodnutie priklepne 21 miliónov eur mimovládnej organizácii, ktorá je plne kontrolovaná Georgeom Sorosom. Ide o projekt, ktorý obsahuje obrovské množstvo tajných komnát,“ tvrdí Fico. „Pýtame sa, ako je možné, že tento projekt má byť zrealizovaný do konca roku 2023 a má ísť spätne do marca/februára 2022? Čo sú to za výrazy ako „ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce“? Ako sa to bude celé vyúčtovávať a o čom to celé je?“ zamýšľal sa líder Smeru. Tiež sa pýtal, prečo tieto peniaze neboli dané mestám a obciam, respektíve profesionálnym inštitúciám, ktoré sa zaoberajú migráciou. Fico požiadal prezidentku Čaputovú, aby sa oficiálne vyjadrila k rozhodnutiu jej vlády nadeliť Sorosovej nadácii takmer 22 miliónov eur.

Celú tlačovku Fica si pozrite vo videu:

"Čaputovej odborníčka a dočasná ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Soňa Gaborčáková poskytla mimovládke Georga Sorosa - Nadácii otvorenej spoločnosti, nenávratný finančný príspevok vo výške 21 706 898, 89 EUR! Pre Slovákov je špajza prázdna, no pre mimovládky to neplatí. Ktovie k čomu im to je takto pred voľbami," okomentoval správu bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SSD). K svojmu príspevku na sociálnej sieti priložil aj snímky uzatvorenej zmluvy z Centrálneho registra zmlúv.

Kritikou nešetril ani exposlanec György Gyimesi (Aliancia). "21,7 milióna EUR pre Sorosovu nadáciu! Jedno z prvých opatrení novovymenovaného ministerstva sociálnych vecí: poskytnutie dotácie vo výške 21,7 milióna eur nadácii Györgya Sorosa na pomoc ukrajinským utečencom etablovať sa na Slovensku! Súcitím so všetkými, ktorí prišli o domov a majú problémy, ale bolo by pekné uvedomiť si, že aj v rámci Slovenska je veľa takých, ktorým by bolo treba pomôcť – a nie málo!" napísal Gyimesi.

Fico na utorkovej tlačovej konferencii pripomenul aj iniciatívu NATO, ktoré v máji 2023 vyhlásilo verejnú súťaž na mediálnu kampaň na Slovensku s názvom Why Ukrajine matters (Prečo na Ukrajine záleží?). NATO chce podľa Fica prostredníctvom tejto kampane do volieb dosiahnuť zvýšenie počtu Slovákov, ktorí podporujú

vojenskú pomoc Ukrajine. „Aj ten najposlednejší politický laik vie, že táto kampaň je nasmerovaná výlučne proti slovenskej opozícii," hovorí Fico. Pripomenul informácie, že v tejto kampani sa má sústrediť na voličov vo veku 25-35 rokov a 55-65 rokov, ktorí žijú mimo Bratislavy a majú odmietavý postoj k vojenskej pomoci Ukrajine.

Fico tiež hovoril o zásahu amerického veľvyslanectva do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Tvrdí, že v niektorých častiach Slovenska sú vyvesené billboardy so znakom americkej ambasády a s cieľom ovplyvňovať predvolebnú kampaň.

Reakciu Ministerstva práce na tvrdenia Fica si prečítajte na ďalšej strane!