Povedal to v diskusnej relácii TV Markíza Na Telo Plus. Okrem predsedu Modrých si v nej, tento utorok, zmerali sily člen predsedníctva strany Hlas Tomáš Drucker a podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban.

Dzurinda reagoval zjavne podráždene na slová moderátora Michala Kovačiča, ktorý poukázal na nízke preferencie strán Modrí a Most-Híd. Bývalý premiér pripomenul, že ohlásil návrat do politiky s cieľom vytvoriť silnú prodemokratickú a prozápadnú alianciu, najmä proti politike Roberta Fica. „Ak slovenskí liberáli a slovenskí konzervatívci, umiernení - podčiarkujem umiernení - nenájdu cestu k sebe, je s touto krajinkou amen,“ varoval ešte začiatkom roka.

Dzurinda otvorene priznal, že sa mu nepodarilo vytvoriť takú silnú formáciu, akú si predstavoval. Je však plne presvedčený, že časom sa mu to podarí. Vzápätí na to, Kovačič upozornil na scenár, kedy Modrí z predvolebného súboja neodstúpia. Môže sa tak naplniť riziko „ukradnutia“ hlasov prevažne tým stranám, s ktorými sa chcel Dzurinda pred voľbami spájať. Kovačič podotkol, či by v jeho prípade nebolo lepšie, aby odstúpil v prospech inej demokratickej strany? „Poraďte mi, v prospech koho?“ reagoval na slová moderátora predseda Modrých.

Kovačič poukázal na tajné stretnutie s predsedom PS Michalom Šimečkom, ktoré zachytil aj fotograf. V kuloároch sa začalo pošuškávať, že Modrí majú odstúpiť práve v prospech progresévcov, alebo sa majú s nimi zlúčiť. Dzurinda stretnutie nepoprel. V nadväznosti na spoločné stretnutie povedal o Šimečkovi, že je inteligentný človek, ktorému chce pomôcť bojovať proti Ficovi.

O ČOM SA DZURINDA ZHOVÁRAL SO ŠIMEČKOM NA TAJNOM OBEDE SA DOZVIETE V GALÉRII. STAČÍ KLIKNÚŤ SEM!

O zostavení novej vládnej koalície diskutovali aj Truban s Druckerom. Progresívec Truban v zásade nevylučuje spoluprácu s nikým z ich politického spektra. Prednosť budú dávať najmä tým partnerom, s ktorými budú vedieť zostaviť stabilnú a pokojnú vládu. Reagoval tak na výrok šéfa parlamentu Borisa Kollára. Ten sa vyjadril, že keby Michal Šimečka bol členom vládneho zoskupenia, problém by v tom nevidel. Vyhradil sa však proti idei Šimečku ako nového premiéra. Obáva sa, že z tejto pozície by začal presadzovať návrhy, ktoré by v Sme rodina nikdy neprešli.

Drucker, budúcu spoluprácu so Smerom nepotvrdil, ale ani nevylúčil. Aj v Hlase budú preferovať spojenca, s ktorými dokážu vytvoriť pokojnú vládu a naplniť body svojho programu. „Ukázalo sa aj v minulosti, že Andrej Danko išiel do vlády s Bélom Bugárom a nikto sa ich predtým nepýtal, či by išli (do vlády, pozn. red.) spolu. Išli a bolo to tak. Možno budeme prekvapení. Možno Smer pôjde s Progresívnym Slovenskom a všetci to budeme akceptovať,“ poznamenal Drucker. Pripomíname, že Robert Fico opakovane zdôraznil, že jedinou úspešnou vládnou koalíciou môže byť len spojenie Smeru a Hlasu.

Témou relácie bolo aj nakopnutie slovenskej ekonomiky po devastačnej pandémií a vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Vízie Druckera, Trubana a Dzurindu sa v mnohom líšili. Drucker z Pellegriniho Hlasu vidí cestu v zoštátnení strategických podnikov. Dzurinda však tvrdí, že ide o Potemkinovu dedinu, na ktorú štát nebude mať peniaze. Alternatívu nachádza v zavedení rovnej dane z príjmu na 10 %. Truban poznamenal, že inšpiráciu by sme mali hľadať v zahraničí. Po vzore Česka a Rakúska by chcel na Slovensku zaviesť vedecké inovačné centrá, vďaka ktorým dokážu profitovať nielen podnikatelia.