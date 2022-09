Vráti sa strana SaS do vládnej koalície? Podľa odborníkov je to absurdita, no pre politikov je to zrejme reálna možnosť. O všetkom rozhodne výsledok dnešného odvolávania Igora Matoviča (49) z funkcie ministra financií!

Hoci financmajster sám odstúpiť nemieni, vo víkendovej relácii RTVS pripustil, že v prípade jeho odvolania, SaS obdrží pozvánku na návrat do vládnej koalície. „Ak toto spiknutie ukáže, že si zabezpečia 76 hlasov. A Sulík sa tu zrazu bude mojkať s Mazurekom, Ficom, s obludami, proti ktorým sme bojovali a dosiahnu moje odvolanie, potom, ok. Platí, čo som povedal, SaS dostane oficiálnu pozvánku na prístup do vládnej koalície," vysvetlil Matovič.

Ako si takýto návrat predstavuje a či by novovymenovaní ministri museli zložiť funkcie v prospech tých pôvodných z SaS, však nekonkretizoval. „Možno im ponúkneme nejaké iné miesta. Asi by to bolo trochu nefér voči tým čestným ľuďom, ktorí prišli, že by sme im teraz povedali ďakujeme... Ale určite ponuka pre SaS príde," ozrejmil Matovič „V prvom rade si počkáme, či sa Richard Sulík dohodne s Ficom, Mazurekom, so Sujom a s kotlebovcami a spoločne zahlasujú za odvolanie Igora Matoviča. Následne sa budeme rozprávať o ďalšom postupe,“ reagoval na otázky denníka Plus JEDEN DEŇ predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Igor Matovič - minister financií Slovenskej republiky

O nič konkrétnejší neboli vo svojich vyjadreniach ani liberáli z SaS. „V zmysle nášho listu premiérovi zo 6. júla budeme pripravení rokovať o novej koalícii, ak nebude vo vláde sedieť Igor Matovič. Počkáme si teda na písomný návrh," odkázal hovorca strany Ondrej Šprlák.

