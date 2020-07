Slovensko v roku 2013 súrne potrebovalo generálneho prokurátora. Parlament v roku 2011 síce zvolil na tento post Jozefa Čentéša, no vtedajší prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa stal hlavou štátu vďaka volebnej podpore Ficovho Smeru-SD, ho odmietol vymenovať. Bolo to za vlády Ivety Radičovej. Po nej sa dostala k moci druhá Ficova vláda a v júni 2013 v parlamente zvolili Čižnára za generálneho prokurátora. Toho Gašparovič vymenoval. V roku 2014 Ústavný súd rozhodol o porušení Čentéšových práv a štát mu zaplatil odškodné 60-tisíc eur.

Po dvoch mesiacoch vo funkcii Čižnár vymenoval za čelných predstaviteľov Generálnej prokuratúry Reného Vaneka a Petra Šufliarskeho. Vanek sa stal prvým námestníkom a Šufliarsky námestníkom pre trestný úsek. „Výberová komisia predložila generálnemu prokurátorovi informáciu o uchádzačoch, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie,“ povedala vtedajšia hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že Čižnár odporúčaných kandidátov akceptoval.

Tlačová konferencia Generálnej prokuratúry ku kauze Kuciak. Na snímke Peter Šufliarsky, Jaroslav Čižnár a René Vanek. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Generálneho prokurátora neobišli počas jeho pôsobenia vo funkcii ani nepríjemnosti. V auguste 2016 priznal, že mal zdravotné problémy, no rakovina sa našťastie nepotvrdila. „Že je to stále vážne, šíria moji kolegovia. Musím ich sklamať, ak mi to prajú, lebo pod mojím vedením musia pracovať,“ povedal zo žartu Čižnár. V októbri 2019 mal v parlamente predniesť Správu generálneho prokurátora za rok 2018, no deň pred tým ho hospitalizovali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Aj z toho sa Čižnár dostal.