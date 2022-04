Národná kriminálna agentúra (NAKA) si posvietila aj na koaličného poslanca. Poslanec Sme rodina Martin Borguľa (44) je obvinený z toho, že mal dať úplatok 50-tisíc eur vyšetrovateľom NAKA, aby zamietli pod koberec jeho trestné stíhanie. V koalícii sa objavujú hlasy, že politik by sa mal vzdať poslaneckého mandátu. On však, naopak, tvrdí, že bol vydieraný!

Kauza sa datuje do roku 2018, keď Borguľa kandidoval na starostu bratislavského Starého Mesta. Poslanec mal podľa NAKA podplatiť políciu, aby sa nezaoberala podozreniami, že spáchal niečo nezákonné. Celkovo je v kauze obvinených 5 fyzických a jedna právnická osoba. Predseda Sme rodina Boris Kollár (56) však s obvinením nesúhlasil a svojmu poslancovi vyjadril podporu: „Hnutie Sme rodina za ním stojí. On je v prípade poškodený.“

Borguľa totiž celú záležitosť vysvetlil inak než polícia. V roku 2018 za ním vraj prišiel sprostredkovateľ, ktorý mu mal oznámiť odkaz od polície: „Bolo by dobré, keby som im poslal 50-tisíc eur, lebo majú o mne nejaké informácie. Ak im sumu nedám, budem medializovaný a nabehnú mi kukláči do bytu. Bývam s malými deťmi a mamou dôchodkyňou, tak som sa obával.“ Poslanec tvrdí, že mal možnosť ísť na políciu, ale práve tá ho vraj vydierala. Druhou možnosťou údajne bolo, že by išiel za bývalými kolegami zo Smeru. Zo strany však pred incidentom vystúpil a obával sa, či to nie je aj ich pomsta: „No a mal som možnosť zaplatiť a mať pokoj. Tak som sa s nevôľou rozhodol zaplatiť.“ Napokon mal sprostredkovateľ podať trestné oznámenie na ľudí, ktorí Borguľu vydierali: „Ja som v prípade vedený ako poškodený a vydieraný. Doteraz mi nebolo doručené, že som aj obvinený.“

Bývalý elitný vyšetrovateľ a dnes advokát Peter Vačok si myslí, že v podobných prípadoch je dôležité, kedy osoba, ktorú by sme nazvali buď vydieraný, alebo páchateľ, skutok oznámila. Odborník to vysvetlil na príklade: „Niekto povie, že mi zadržiava príbuzného, a keď nespravím to a to, prípadne pôjdem na políciu, tak ho zabije. Tak sa rozhodnem, že budem ticho. Ale ak mám príbuzného doma, tak mi nič nebráni, aby som to polícii oznámil.“ Ak to však osoba oznámi až po roku, je to podľa advokáta sporné. Promptnosť oznámenia je teda podľa Vačoka pri posúdení, či ide o obeť alebo páchateľa, veľmi dôležitá: „Záleží aj na iných dôkazoch, na ktorých základe sa to dá niekedy vyhodnotiť, či je to biele alebo čierne.“

