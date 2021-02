Kto by mohol nahradiť Marka Krajčího? To je otázka, ktorou sa niektorí politici intenzívne zaoberajú už niekoľko dní. Len pred týždňom Slovensko získalo neželané prvenstvo – na koronavírus u nás zomrie celosvetovo najviac ľudí v prepočte na milión obyvateľov. Práve tento fakt rozpútal debatu o možnej náhrade šéfa rezortu zdravotníctva. S tou môže byť problém, na čom sa zhodujú viacerí odborníci. Exminister zdravotníctva Rudolf Zajac povedal, že súčasný minister podľa neho nemá „profesiálnu ani mentálnu kapacitu".

O možnom odstúpení Krajčího zo začiatku hovorili len mimoparlamentné či opozičné strany, no neskôr sa začal kryštalizovať aj názor tých koaličných. Líder SaS Richard Sulík v nedeľnej relácii RTVS naznačil, že pozná „niekoľko silných mien“, ktoré by vedeli zastúpiť Krajčího. „Má veľmi ťažký džob a nie je to človek, ktorý by celý život niečo manažoval. To sú fakty,“ povedal. Dodal, že otázku možnej výmeny bude riešiť počas neverejných debát.

Aj šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková naznačuje, že s ministrom má problém. „My sme už komunikovali nejaké konkrétne výhrady na pána ministra priamo jemu aj na koaličnej rade. Ďalej sa k tomu vyjadrovať nechcem, toto nechám na predsedu strany a členov koaličnej rady,“ povedala k téme jeho možnej výmeny. Doplnila, že zlé výsledky riadenia pandémie len ťažko bude vyčítať inému ministrovi. „Je to vizitka najmä ministra zdravotníctva. Samozrejme, aj vlády ako celku, ale v rámci vlády toto má na starosti minister zdravotníctva. Buď príde k zmene konania, alebo potom sa naozaj musíme baviť aj o vyvodení zodpovednosti,“ odôvodnila.

V súčasnosti predložili zoznam výhrad, v čom sa pochybilo a vecí, ktoré by sa mali zmeniť. Doteraz to nechávali na ministrovi zdravotníctva, ale pre zlé výsledky sa rozhodli zasiahnuť. „Snažíme sa v tomto momente konať interne tak, aby to bolo aj k pánovi ministrovi korektné,“ priblížila Bittó Cigániková.

Členka zdravotníckeho výboru zo strany Za ľudí Andrea Letanovská zašla ešte ďalej. Pre Denník N dokonca povedala meno konkrétneho odborníka, ktorý by mohol Krajčího zastúpiť – súčasný štátny tajomník rezortu Peter Stachura. Dlhé roky pôsobil v zdravotníctve aj v zahraničí. Podľa političky sa javí ako človek z praxe, ktorý je ochotný počúvať.

Sme rodina doposiaľ v téme výmeny mlčala. Prelomil to až ich líder Boris Kollár. Podľa neho sa na koaličnej rade o osude ministra zdravotníctva nehovorilo, téma však prišla na pretras počas stretnutia koaličných lídrov. „Všetko je na pleciach pána premiéra, keď sa rozhodne áno, tak áno, keď sa rozhodne nie, tak nie,“ odpovedal na otázky, či dospeli k záveru.

Postoj lídra samotného Matoviča sa zdá byť jasný – Krajčího chce udržať. „On bol ten, čo sa snažil prehovoriť do duše iným ministrom. Na tej istej vláde však boli ľudia, ktorí hovorili nie, otvorme reštaurácie a obchody,“ konštatoval v pondelok s tým, že odvolaní by mali byť títo ministri. Odísť, zdá sa, nechystá ani samotný minister. „Poviem, že ak chce niekto iný viesť zdravotníctvo, nech to ide urobiť,“ vyjadril sa pred niekoľkými týždňami v Rádiu Expres. Koncom minulého týždňa zas v rádiu povedal, že z bojiska sa neuteká.