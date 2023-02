Matovič navrhuje zaviesť odmenu voličom za účasť v parlamentných voľbách. Ide o 500 eur, ktoré nebudú podliehať zdaneniu. Predseda hnutia OĽaNO návrh odôvodnil tým, že sa obáva historicky najnižšej účasti v septembrových voľbách.

„Slovensku reálne hrozia voľby, ku ktorým príde historicky najmenej voličov. Hrozí, že milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí. Úplne reálne hrozí, že sa zo Slovenska na desaťročia opäť stane čierna diera Európy,“ píše Matovič v dôvodovej správe. V prípade účasti približne troch miliónov ľudí vo voľbách by náklady štátu na vyplatenú odmenu dosiahli asi 1,5 miliardy eur.

Podľa politológa Tomáša Koziaka ide o jeden z veľmi krajne populistických, nepremyslených a dokonca absurdných návrhov. „Očakávalo sa, že do volieb nás budú čakať orgie populizmu, toto je jeden z prejavov tejto záležitosti,“ hovorí Tomáš Koziak. „Ľudí treba motivovať k voľbám, ale nerobí sa to takýmto až brutálne populistickým spôsobom,“ poznamenáva ďalej.

„Navyše je otázne, akým spôsobom chceme kontrolovať, či tí ľudia boli skutočne voliť. Neviem, ako to budeme technicky zisťovať, či človek tú obálku hodil a či v obálke bol hlasovací lístok, alebo len hodil prázdnu obálku. A či nebudeme takto odmeňovať ľudí, ktorí hádžu len prázdne obálky,“ vysvetľuje odborník. Podľa Koziaka návrh týkajúci sa odpustenia časti správnych poplatkov malo svoje racio. Išlo o odmenu za účasť vo voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu, čo však parlament odmietol.

V tomto prípade podľa odborníka priamo nejde o volebnú korupciu. Tá sa týka toho, ak ideme motivovať niekoho k tomu, aby volil konkrétnu politickú stranu či kandidáta. Koziak si však nemyslí, že by práve 500-eurová odmena mohla zvrátiť výsledok volieb, podľa neho ide len o prostriedok na zvyšovanie popularity. „Matovič určite číta predvolebné prieskumy preferencií. Je úplne jasné, že OĽaNO je na 7 – 8 percentách a opozičné strany ako Hlas a Smer budú mať určite viac. Podobné absurdné populistické opatrenie to nevyrieši. Matovič si toho musí byť vedomý,“ tvrdí Tomáš Koziak. „Môže to byť však odkaz pre voličov: Myslite na mňa, dal som vám veľa peňazí, hoďte mi ten hlasovací lístok,“ dodáva jedným dychom.

