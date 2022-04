Pred vyše rokom celé Slovensko šokovala informácia, že vtedajší šéf SIS Vladimír Pčolinský (43) bol obvinený z korupcie. Sudca ho v tom čase poslal do väzby na základe výpovedí exšéfa KÚFS Ľudovíta Makóa (44) a exnámestníka riaditeľa SIS Borisa Beňu. Pčolinský sa však bránil a spoza mreží podal trestné oznámenie za krivú výpoveď, ktorej sa mali dopustiť obaja kajúcnici.

Napokon Generálna prokuratúra zrušila Pčolinského obvinenie. „Výpovede Beňu a Makóa vykazovali nielen vzájomné zásadné rozpory, ale aj podstatné vnútorné rozpory, ktoré vylučujú, aby sa stal taký skutok,“ píše sa v uznesení o zrušení obvinenia.



Generálna prokuratúra však prikázala, aby vyšetrovatelia vo veci opäť konali. To sa stalo a pred dvomi mesiacmi Pčolinského opäť obvinili. „V trestnej veci obvinených V. P. a Z. K. vyšetrovateľ NAKA upovedomil obhajcov obvinených o termíne preštudovania spisu, keďže považuje predmetné vyšetrovanie za skončené,“ píše špeciálna prokuratúra (ÚŠP) na sociálnej sieti, čo značí, že už čoskoro padne návrh na Pčolinského obžalobu.

Na druhej strane okresná polícia zadržala v tom istom skutku Makóa a Beňu pre krivé obvinenie a výpoveď. O ich väzbe sa rozhodovalo včera, no rozhodnutie do uzávierky známe nebolo.



Boris Beňa a Ľudovít Makó boli príslušníkmi ZVJS a Polície SR eskortovaní do budovy Okresného súdu Bratislava III, kde na základe návrhu prokurátora, rozhoduje sudkyňa Iveta Halvoňová o ich vzatí do väzby. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Makóa a Beňu obvinila Okresná polícia Bratislava. ÚŠP podľa vlastných slov nebude komentovať inú trestnú vec, v ktorej vykonáva dozor iná časť prokuratúry: „Z našej praxe nám však nie je známy postup, keď je možné ustáliť krivé obvinenie alebo krivú výpoveď predtým, ako vo veci meritórne rozhodne súd.“ Otázne teda je, čo bude nasledovať ďalej, a kto vlastne hovorí pravdu? Bývalý vyšetrovateľ a právnik Peter

Vačok pripúšťa, že za mrežami môžu skončiť všetci! „Keď sa niekto dopustí krivej výpovede, neznamená to, že automaticky zaniká trestnosť obvinenému,“ povedal.



Ak sa v trestnej veci, kde je stíhaná osoba, zistí, že nejaké svedecké výpovede sú v rozpore so skutočným stavom, to teda podľa odborníka neznamená, že obvinená osoba bude zrazu nevinná: „Lebo môžu byť proti obvinenému aj iné dôkazy. Ak by však trestná vec stála iba na iných osobách, tak to by bolo iné.“ Proces s Pčolinským teda môže pokračovať súbežne s trestným stíhaním Makóa a Beňu.