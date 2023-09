Odborník si posvietil na volebné programy strán. Z jeho reakcie budú mnohí politici zaskočení

Nikto vám nemôže dať toľko, koľko ja viem sľúbiť. Aj takto sa začala posledná časť predvolebnej kampane, ktorá sa točí okolo zdravotníctva. To je na Slovensku dlhodobo zdecimované. Chýbajú lekári, sestričky, ale aj peniaze. Strany predstavili svoje návrhy, ako to všetko zmeniť k lepšiemu. Či už Smer Roberta Fica (58), SaS Richarda Sulíka (55), ako aj ďalšie majú veľké sľuby, no nie všetci aj reálne riešenia.