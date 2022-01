Progresívne Slovensko (PS) je síce mimoparlamentnou stranou, no v prieskumoch sa dlhodobo drží nad hranicou zvoliteľnosti. Napriek tomu, že nerobí žiadnu masívnu kampaň, populárna je ako na pôde europarlamentu, tak aj na Slovensku. Je za jej úspechom vhodne zvolený tím ľudí, ktorý pravidelne dopĺňa, alebo niečo iné?

Výsledky volieb boli pre sebavedomú koalíciu PS Spolu obrovským sklamaním. O to viac, že postup do parlamentu jej ušiel len o 926 hlasov. Keďže spolupráca medzi oboma stranami bola dohodnutá len do parlamentných volieb, po neúspechu sa ich cesty rozišli.

Ich osudy sa začali uberať celkom opačným smerom. Spolu má po fiasku vo voľbách už druhého predsedu, ktorým je Miroslav Kollár, no ani on dlhodobo nevytlačil stranu v prieskumoch nad jedno percento.

Úplne opačný pocit z politického napredovania zažívajú exkolegovia Spolu – zástupcovia PS. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane by progresívcov momentálne volilo až 8,5 percenta voličov, čo je o 1,5 percenta lepší výsledok, aký dosiahli vo voľbách ako dvojkoalícia.

PS sa paradoxne neprepadlo pod hranicu zvoliteľnosti ani raz od volieb, navyše jeho čísla postupne rastú. Momentálne dýchajú na chrbát vládnemu hnutiu OĽaNO, ktoré by volilo 9,3 percenta opýtaných. Za stranou PS, ktorú vedie Irena Bihariová, skončilo ďalšie koaličné hnutie Sme rodina, ktoré by v súčasnosti získalo len 6,5 percenta hlasov.

Najväčšou záhadou Progresívneho Slovenska je, čo stojí za jeho úspechom. Jej členovia neorganizujú masívne protesty, vládu síce kritizujú, no veľmi decentne. A pritom by mohli pritvrdiť.

Politológ Samuel Abrahám hovorí, že PS je opozičná a zároveň mimoparlamentná strana, čiže za nič momentálne nenesie zodpovednosť. „Ale pomenujú problémy, tak niektorí ľudia si povedia áno, určite by to oni robili lepšie. Čiže to je taká psychologická preferencia,“ naznačuje odborník.

Zdá sa však, že najlepším marketingovým ťahom progresívcov sú vhodne zvolení predstavitelia strany, ktorých stále pribúda.

