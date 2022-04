Odborník si posvietil na obvinenia MAKÓA a BEŇU: Tieto slová PČOLINSKÝ a ďalší NEROZDÝCHAJÚ ×

Slovenskom už dlhé mesiace otriasa vojna v bezpečnostných zložkách, no najnovšie skutočnosti posunuli hranicu ešte ďalej. Policajti zadržali kajúcnikov, ktorí pomáhajú vyšetrovateľom NAKA pri objasňovaní závažných trestných činov, no Okresný súd nielenže nezobral Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu do väzby, ale spochybnil aj dôvodnosť ich obvinenia. Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek to prirovnal k dobám Vladimíra Mečiara a v jeho slovách sa našiel aj obvinený bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský!