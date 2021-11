Kauza uniknutých nahrávok z chaty, na ktorej sa stretával šéf Smeru Robert Fico s podnikateľom Miroslavom Bödörom a ďalšími osobami už pomaly doznela, no vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica opäť postavilo odborníkov do pozoru. Podľa bývalého elitného vyšetrovateľa Jozefa Šáteka by sa mal Lipšic radšej venovať kvalite práci svojich podriadených!

Na chate, kde sa stretával Fico s Bödörom, exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, synom obvineného Tibora Gašpara Pavlom a advokátom Marekom Parom, nešlo len o podozrenie z trestného činu pytliactva, ale aj o podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. V relácii TV Markíza Na telo plus to povedal Lipšic. Šátek si ale myslí, že Lipšicove tvrdenie má obrovské otázniky: „Mám vážne pochybnosti, že pri začatí trestného stíhania vo "veci" pytliactva mal vyšetrovateľ dostatok dôkazov a vedel skoncipovať skutok, ktorý by vo svojej podstate vedel pokryť trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti.“

Ak skutok pytliactva spočíval v nelegálnom odstrele zveri a jej následnej konzumácii páchateľmi tohto trestného činu, tak sa podľa Šáteka jedná len o trestný čin pytliactva a nič viac. Pokiaľ by túto ulovenú zver pytliaci dávali iným osobám, ktoré vedeli o jej nelegálnom získaní, tak sa vraj mohli dopustiť trestného činu podielnictva. „Podstatnými znakmi ustanovenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti odlišujúcimi od trestného činu podielnictva je úmysel páchateľa zatajiť existenciu takéhoto príjmu alebo veci, teda vykonať takú aktivitu, v dôsledku ktorej by príjem alebo vec navonok pôsobili ako získané v súlade so zákonom,“ povedal Šátek.

„Pokiaľ viem, tak takéto dôkazy ani pri začatí trestného stíhania a predpokladám, že ani počas ďalšieho vyšetrovania získané neboli,“ dodal Šátek. Podľa neho teda Lipšicove tvrdenie vyzerá ako „mediálne mlátenie prázdnej slamy“, keďže vraj nemá žiadnu oporu v zákone!