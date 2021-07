Stretnutie dvoch lídiriek koaličnej strany Za ľudí Veroniky Remišovej a Márie Kolíkovej sa konečne uskutočnilo cez víkend v Piešťanoch. Zišli sa potom, ako dva týždne sa nevedeli dohodnúť na mieste a formáte. Kolíková žiadala schôdzu vedenia na centrále strany, predtým Remišová chcela pozvať straníkov na priateľské stretnutie na chate. Na to ministerka spravodlivosti reagovala vyjadrením, že situáciu chata nevyrieši. Podľa politológa Miroslava Řádeka, neschopnosť sa dohodnúť pri takých veciach, aké sú miesto a spôsob stretnutia, ukazuje na to, že vzťahy Remišovej a Kolíkovej sú nedoriešené a pravdepodobne medzi nimi takto aj zostane. „Jednoducho to nemá zmysel a je to prejav toho, že vlastne im dvom o riešenie toho konfliktu nejde. Lebo, ak by ho chceli vyriešiť, tak by si veci vysvetlili už dávnejšie," dodal Řádek.

Upokojenie situácie neprinieslo ani stretnutie v Piešťanoch. Predsedníčka strany Remišová po jeho skončení vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že strana musí pokračovať na plnení programu: „Aj keď niektorých členov predsedníctva od tejto práce odpútavajú osobné ambície alebo boj o funkcie". Podľa Kolíkovej neprinieslo stretnutie žiaden ďalší posun pre vyriešenie situácie v strane. „Na stretnutí boli aj ľudia, ktorí zjavne naň neboli pripravení, ani na riešenie aktuálnej straníckej situácie. Mala som skôr dojem, akoby na tomto stretnutí bola vytváraná predstava, že tu problém vlastne nie je a že sa ideme skôr rozprávať o veciach, ktoré súvisia so štandardným životom strany, ako sú župné voľby alebo odborná práca, čo sú všetko nepochybne dôležité témy, avšak takýto štandard je možné teraz len ťažko riešiť, kým nevyriešime napätie, ktoré v strane máme," uvádza sa vo vyjadrení Kolíkovej. Naďalej je presvedčená, že jediným riešením je zvolať mimoriadny snem strany, na ktorom sa však nedohodli.