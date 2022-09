Poslanci všetkých strán napriek politickým spektrom vyhlasujú, že v prvom rade treba schvaľovaním zákonov pomáhať ľuďom pri energetickej kríze. Problém je, že vo všetkom inom majú nezhody, ktoré sa prenášajú aj do otvorenia parlamentnej schôdze. SaS schôdzu zablokovala, lebo si chcela vyskúšať, s kým bude koalícia spolupracovať. Sme rodina zas kvôli zmene zákona o paragrafe 363, ktorý predložila SaS a chcelo ho podporiť aj OĽANO, no Kollárovci s tým dlhodobo nesúhlasia.

„Podporujeme zastropovanie cien elektriny. Navrhujeme pomoc v podobe energetických šekov vo výške 150 eur pre ľudí pod hranicou chudoby, dočasné zníženie DPH na elektrinu, preklenovacie úvery podnikom so štátnou garanciou, a aby sa dávky v hmotnej núdzi nevalorizovali o 7,5 %, ale o 14 %,“ povedal ekonomický expert Za ľudí Tomáš Meravý o tom, čo by mohlo celé politické spektrum spájať. Minister práce Milan Krajniak pre TV JOJ vzápätí povedal, že je síce pekné čo navrhuje Remišovej strana, ale nie je to dostačujúce. Svoje návrhy chce financovať z vyšších daní pre spoločnosti, ktoré fungujú na základe licencie od štátu.

SaS síce schvaľuje pomoc ľuďom, no nesúhlasí s vyššími daňami pre vybrané spoločnosti. Ide napríklad aj o telekomunikácie. Daň ktorá má zasiahnuť napr. televíziu Markíza, má podľa sme.sk na svedomí minister financií Igor Matovič, aj keď zákon do parlamentu predložil poslanec OĽANO Milan Vetrák. Proti návrhu zákona sa hneď postavili dvaja poslanci klubu OĽANO Marián Čekovský a Róbert Halák: „Osobitný odvod pre niektoré médiá je škodlivý a treba ho čím skôr poslať do zabudnutia.“ Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove je prezentovanie neprediskutovaných návrhov znakom ťažkého neprofesionalizmu: „Zatiaľ to vychádza ako chaos, ktorý nemá nič spoločné s vládnutím.“

