Trnavský arcibiskup Ján Orosch (69) svojím vyjadrením o vinných obetiach vraždy z nenávisti Juraja († 27) a Matúša († 23) pobúrila značnú časť verejnosti. Dokonca naznačil, že skupina ľudí schádzajúca sa v Teplárni mohla drogovať. Do vrcholového predstaviteľa cirkvi sa obuli aj viacerí politici, ktorí exkluzívne pre náš denník priznali viaceré hriechy zo svojej minulosti. Sú aj oni za to odsúdeniahodní?

Arcibiskup sa v príhovore kontroverzného obežníka určenému na „interné účely” venoval LGTBI komunite, ktorú nepriamo prirovnal k epidémii. No tým sa to neskončilo. „Už mnohí sa vyjadrili k tejto udalosti. Priznám sa vám, že v ich vyjadrení mi prekáža jedno slovo, s ktorým nemôžem súhlasiť. To slovo je ,nevinné’ obete,“ napísal Orosch s tým, že by ho zaujímalo, koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia, ako často sa tam konala kontrola neplnoletých osôb, a kto je vlastne majiteľom tohto „zariadenia“.

K vzniknutej situácii sa strhla okamžite ostrá diskusia, ktorá vyústila aj do osobných priznaní viacerých politikov, ktorí majú nejaký ten hriech na rováši. Niektoré z nich sa týkajú aj už spomínaných drog. K tomu, že si v minulosti dali aspoň raz marihuanu, sa priznala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45), neúspešný kandidát na prezidenta Radoslav Procházka (50), šéf SaS Richard Sulík (54), ktorý poznamenal, že to nebola dobrá skúsenosť, ako aj Martin Poliačik (42). „Exminister Milan Kňažko (77) v priebehu rokov viackrát povedal, že vyskúšal hašiš. Nikdy sa tým netajil,“ povedal šéf Kňažkovej prezidentskej volebnej kampane 2014 Martin Lengyel.

Podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban sa okrem fajčenia „trávy" priznal aj k tomu, že vyskúšal LSD. Svoj príbeh vtedy vyrozprával aj študentom, keď im hovoril o podnikaní. Neskôr svoj čin oľutoval: „Takto sa o drogách pred študentmi nemá rozprávať.“ V reakcii na Oroschove slová sa však pre denník Plus JEDEN DEŇ poriadne odviazal: „To, čo Orosch rozpráva, nie je iba odsúdeniahodné, je to aj nebezpečné. Podnecuje nenávisť a ďalej ubližuje trúchliacim rodinám Juraja († 27) a Matúša († 23), ako aj LGTBI komunite. Bolo by namieste, aby zvyšok katolíckej cirkvi tieto nenávistné slová odsúdil. Pretože slová, ktoré podnecujú nenávisť, vedú často k nenávistným skutkom a násiliu,“ povedal Truban.

Na druhej strane nájdete nedrogové prehrešky politikov, ako aj názor sociologičky Silvie Porubänovej na Oroschove slová.