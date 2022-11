Arcibiskup sa v príhovore obežníku venoval LGTBI+ komunite, ktorú nepriamo prirovnal k epidémii. No tým to neskončilo. „Už mnohí sa vyjadrili k tejto udalosti. Priznám sa Vám, že v ich vyjadrení mi vadí jedno slovo, s ktorým nemôžem súhlasiť. To slovo je „nevinné“ obete,“ napísal Orosch. Za tieto slová ho kritizovali nielen politici, ale aj aj osobnosti z kultúrneho života.

Dnes ale priślo zo strany arcibiskupa ospravedlnenie. „Vzhľadom na reakcie, ktoré vyvolal môj dokument prísne interného charakteru, určený kňazom Trnavskej arcidiecézy, chcem vyjadriť moju blízkosť rodičom obetí na Zámockej ulici v Bratislave,“ napísal na úvod ospravedlnenia Orosch.

Napokon to neskončí len pri ospravedlnení. Oroschove vyhlásenie obsahuje aj šokujúce slová, ktoré si prečítajte v našej galérii.