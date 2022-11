Funkčné obdobie súčasného predsedu Aliancie Jensa Stoltenberga (63) uplynie na jeseň 2023. V otázke jeho nástupníka sa však už rozprúdil zákulisný boj a do hry sa podľa amerického denníka The New York Times dostali už prvé mená. Jednou z potenciálnych kandidátok má byť aj slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová.

Generálny tajomník NATO je najvyšší politický medzinárodný predstaviteľ Aliancie a podobnú funkciu ešte žiaden Slovák v novodobej histórii nezastával. Politológ Grigorij Mesežnikov si preto myslí, že je málo pravdepodobné, aby na tento lukratívny post zvolili Zuzanu Čaputovú. „Prezidentka vykonáva svoju funkciu do roku 2024,“ hovorí odborník s tým, že z tohto dôvodu je to ďaleko od reality.

Ako ďalej vysvetľuje, generálny tajomník NATO plní politicko-administratívne úlohy a podobne ako v mnohých medzinárodných organizáciách je hlavným zástupcom tejto organizácie. „Mal by to byť skúsený politik, mal by mať rešpekt v oblasti medzinárodných vzťahov, bezpečnosti a mal by byť stotožnený s misiou NATO, čiže transatlanticky orientovaný,“ vraví Grigorij Mesežnikov.

Zároveň podotýka, že dôležitou podmienkou je, aby nebol v aktívnej štátnickej funkcii. „Niežeby Zuzana Čaputová nebola kvalifikovaná, ale do roku 2024 je vo funkcii prezidentky a nedá sa vylúčiť, že bude znovu kandidovať,“ prízvukuje politológ. Podľa jeho názoru ide preto o nejakú mediálnu kačicu. „Hovoríme o predstave, ktorá sa rozchádza s realitou. Je nepredstaviteľné, aby Zuzana Čaputová ukončila svoju funkciu prezidentky odstúpením z dôvodu, že sa stane generálnou tajomníčkou NATO,“ konštatuje politológ.

Prezidentka Zuzana Čaputová (49) sa objavila medzi kandidátmi na funkciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorá združuje 30 štátov. Zdroj: Jakub Kotian

Na informácie uverejnené v americkom denníku reagovala aj samotná Kancelária prezidentky.

Zároveň však politológ súhlasí, že slovenská hlava štátu by určite bola dobrou kandidátkou do tejto prestížnej pozície, pretože v situáciách, ktoré si vyžadujú našu solidaritu so spojencami a pevný postoj, Čaputová zaujíma podľa politológa správne stanoviská. Ako príklad spomenie jej postoj k vojne na Ukrajine. Mesežnikov oceňuje jej skúsenosti z úradovania v Prezidentskom paláci, ako aj na medzinárodnom poli.

„Predtým síce pracovala v mimovládnom prostredí, ale zároveň veľmi dobre vie, ako fungujú štáty. Teoreticky by preto nebolo zlé, keby Slovensko malo generálnu tajomníčku NATO, to by bolo fajn, ale myslím si, že jej misia na Slovensku ešte zďaleka nie je vyčerpaná," povedal Grigorij Mesežnikov v súvislosti s medializovanými informácia, že jednou z kandidátiek na funkciu šéfa NATO by mala byť Čaputová.

Odborník preto predpokladá, že Zuzana Čaputová plánuje po uplynutí svojho súčasného mandátu znovu kandidovať za prezidentku. „Ak po skončení svojho druhého funkčného obdobia bude kandidovať na post generálneho tajomníka NATO, tak si myslím, že bude dobrá,“ uzatvára Grigorij Mesežnikov.

Medzi ďalšími kandidátmi má byť podľa denníka The New York Times kanadská vicepremiérka a ministerka financií Chrystia Freelandová (54), ktorá má ukrajinské korene. Bývalá novinárka a ministerka zahraničných vecí totiž ovláda viacero cudzích jazykov (anglický, francúzsky, taliansky, ruský aj ukrajinský jazyk) a v prípade zvolenia by sa stala prvou ženou a prvým kanadským zástupcom, ktorý kedy viedol NATO.

O post generálneho tajomníka Aliancie sa môžu uchádzať aj estónska premiérka Kaja Kallasová (45) či bývalá chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová (54). Veľká Británia, ktoré vystúpilo z Európskej únie, no nie z NATO, spomína ako možného kandidáta súčasného ministra obrany Bena Wallacea (52). Spojené štáty americké vlastného kandidáta podľa medializovaných informácií nenominujú, keďže americký generál je tradične vrchným veliteľom spoločných síl Aliancie v Európe.

Mandát súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga predĺžili členské štáty Aliancie do 30. septembra 2023. NATO však zároveň pripustilo, že jeho mandát môže byť predĺžený o ďalší rok.

