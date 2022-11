Úryvok mal poskytnúť Denníku N jeden z miestnych kňazov. „Radikálne a odsúdeniahodné riešenie osobného problému je tragické,“ píše Orosch v obežníku. Vražda dvoch mladých ľudí ho vraj zasiahla a vrah bol podľa neho plný nenávisti. „Ľudia, počnúc majiteľom klubu Tepláreň, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ pýtal sa najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v Trnavskej arcidiecéze.

„Zaujímalo by ma, koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia, ako často sa tam objavila kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov, kto je vlastne majiteľom tohto ‚zariadenia‘?“ napísal tiež. „Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Prečo? Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ tvrdil Orosch.

Mimoriadne ostrá v reakcii bola europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá Slovákom zároveň prezradila svoje skúsenosti z mladosti. „Minimálne trikrát som si v živote zapálila trávu (jointa, ak chcete), raz dokonca s mojou mamou v Amsterdame, a raz, pred 19 rokmi, som sa bozkávala s dvoma dievčatami na chalupe. Tak, pán Orosch. A teraz mi povedzte, či som vinná alebo nevinná. Ak by ma zajtra zastrelil nejaký môj ‚hejter‘ po vašej kázni, zaslúžila by som si tú smrť? Moje deti by si ju zaslúžili tiež? Sme všetci vinní, lebo sa nezmestíme do vašej škatuľky normálnosti a nevinnosti?“ pýtala sa politička.

Za hrubé, zarážajúce slová, ktoré nepatria do 21. storočia, označil Oroschov príspevok štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík (OĽaNO). „Okolnosti a ani slovník nie sú normálne. Naopak, je zarážajúce, že dva týždne po vražde dvoch mladých ľudí len pre ich orientáciu sa biskup pýta, či boli naozaj ‚nevinní‘,“ uviedol. „Je správne sa proti týmto slovám ohradiť a odsúdiť ich a rovnako by mali spraviť cirkevní predstavitelia,“ povedal Stančík.

Ku kritike sa pridal aj exminister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Som šokovaný zo slov trnavského arcibiskupa Oroscha. Vyzývam Konferenciu biskupov Slovenska, aby sa dištancovala od týchto vyjadrení arcibiskupa. Považujem za neuveriteľné, že toto vyhlási človek, ktorý má v kostole hovoriť o láske k blížnemu. Konferencia biskupov Slovenska by mala začať seriózne riešiť to, ako ich predstavitelia komunikujú,” vyjadril svoj názor Gröhling.

Aj podľa šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) by sa cirkev mala dištancovať od výrokov arcibiskupa Oroscha. „Inak sa jej môže stať, že sa bude verejnosť pýtať cirkvi napríklad toto: Vykonala polícia protipedofilnú akciu v Trnavskej arcidiecéze?“ napísala Bittó Cigániková.

