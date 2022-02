O odpočúvaní vyšetrovateľov v piatok informoval aj šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Vychádza z uznesenia Generálnej prokuratúry, ktoré zrušilo časť obvinení štyroch vyšetrovateľov NAKA - Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu, Štefana Mašinu a bývalého dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza. Uznesenie zároveň zamietlo ich sťažnosti proti vzneseniu obvinenia zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a v jednom prípade v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

„Na Slovensku existuje skupina politicky angažovaných vyšetrovateľov NAKA, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry aj sudcov, ktorých úlohou je napĺňať vládny program súčasnej vládnej koalície," povedal. Z odpočúvania vyšetrovateľov vyplýva, že zrejme koordinovali svoj postup proti vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diane Santusovej, plánovať mali aj „rozrobenie” opozície.

„Len ju treba, ako keby, ju (Santusovú) normálne spraviť. A do väzby je...ť," povedal podľa prepisov Ďurka. „Zapálime jej (Santusovej) auto. Kanistrom," mal povedať Ďurka. Po tom, ako sa riaditeľom Úradu inšpekčnej služby stal Peter Scholtz, vyšetrovateľ Ďurka mal podľa nahrávok povedať, že Scholtz je ich kamarát. „Že ju (Santusovú) ide kopnúť do p...e hneď, ako to pôjde, že ju ide odstaviť od roboty," mal povedať ďalší vyšetrovateľ Peter Turňa o Scholtzovi. „Len aby sme neprepálili. Vieš. Aby sme dačo, neboli takí, že nakoniec skončíme my ako najväčší k.k..i, poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov a bez ničoho zrazu eh totok, lebo sme chceli vedieť, kto čo na nás vypovedá," mal povedať v júli 2021 Čurilla.

Na kauzu zareagoval aj Úrad špeciálnej prokuratúry: "Úrad špeciálnej prokuratúry zo zásady nekomentuje neformálne a nadsadené rozhovory akejkoľvek skupiny osôb." Polícia reagovala, že išlo o neformálnu komunikáciu vyšetrovateľov.

