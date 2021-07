K 15. júlu sa prvou dávkou dalo zaočkovať 2 177 125 Slovákov a 1 842 079 z nás má už obe dávky. Plne očkovaná je teda ani nie polovica Slovákov. Odborníci sa však zhodujú, že Slovensko sa zásahu tretej vlny pandémie pravdepodobne nevyhne. A proti tej by okrem dodržiavania hygienických a epidemických obmedzení mala pomôcť najmä vakcinácia. Veď ako tvrdí väčšina odborníkov, s pandémiou môžeme bojovať iba očkovaním. Za pravdu im dal aj premiér Eduard Heger: „Očkovanie nie je strašiak. Je to rokmi overený nástroj, ako sa vyrovnať s vírusmi. Očkujeme sa proti záškrtu, čiernemu kašľu, kiahňam...A práve vďaka vakcinácii tieto choroby dnes nemajú v našej spoločnosti priestor,“ povedal.

Lenže ako dostať Slovákov do vakcinačných centier? Tie už núkajú očkovanie aj bez registrácie. Mnohých by mohli presvedčiť detailnejšie informácie o vakcíne či poriadna motivácia. Minister financií Igor Matovič (48) síce ohlásil očkovaciu lotériu, jej pravidlá však zatiaľ stále nie sú známe. Peniaze na vakcinačnú kampaň však minister financií odmieta dať.

To sa nepozdáva ani prezidentke Zuzane Čaputovej (48). „Dôvody sú pre mňa nezrozumiteľné vzhľadom na to, že očkovacia kampaň je úplne legitímna stratégia. Robia to takmer všetky krajiny sveta práve preto, aby vysvetlili očkovanie a jeho výhody a význam pre spoločnosť. Je potrebné, aby to robila aj Slovenská republika. Dôvody, pre ktoré sa to nedeje alebo nie sú na to uvoľnené peniaze, sú pre mňa nepochopiteľné,“ povedala prezidentka.

Igor Matovič uviedol, že dôvodom, prečo jeho rezort zatiaľ neodobril financie na podporu kampane, je stráženie efektivity vynakladania verejných prostriedkov. Ministerstvo zdravotníctva už však vyhlásilo súťaž pre reklamné agentúry, ktoré majú vymyslieť novú reklamnú kampaň. Súťaž prebieha, ministerstvo zdravotníctva však na ňu ešte stále nedostalo peniaze od rezortu financií.

Podľa sociológa Miloslava Bahnu je vraj škoda, že naprieč politickým spektrom neexistuje zhoda, v rámci ktorej by bolo jasne komunikované, že očkovanie je cestou z lockdownu a zahltených nemocníc. „Politikov vie vždy nakopnúť najmä tlak verejnej mienky, ktorý však v tomto prípade nie je taký citeľný,“ konštatoval.

Ako vysvetľujú odborníci, sami politici nemajú na očkovanie jednotný názor, o to viac sa rozdeľuje spoločnosť. „Nikto nemôže poprieť, že je polarizovaná názorom na očkovanie a aj prístupom k nemu. Téma už polarizuje dokonca ľudí v rodinách, najbližších priateľov, kolegov. Politickí aktéri majú na tom veľký podiel viny,“ skonštatovala sociologička Sylvia Porubänová pre TV JOJ. Negatívnych dôsledkov tejto situcáie sa obávajú aj ďalší odborníci. „Tretia vlna nezničí naše zdravotníctvo, ale zničí nás ako spoločnosť. Tretia vlna je nezvratná, nechoďme preto do nej s takou veľkou dávkou nedôvery, ako tu panuje dnes,“ upozornil biochemik Pavol Čekan.

Radoslav Štefančík - politológ Zdroj: Archív NMH, Peter Brenkus

Politológ Radoslav Štefančík označil za problematický aj fakt, že niektorí – hlavne opoziční – politici živia konšpiračné teórie o očkovaní. „V civilizovaných krajinách je úplne bežné, že sa opozícia správa zodpovedne a nesnaží sa z témy vyťažiť politický kapitál,“ konštatoval. Jedným dychom však dodáva, že problémy sú aj na strane koalície. „Napokon u Matoviča dodnes nevieme, či sa už zaočkovať dal alebo nie. Dobre neurobilo ani to, že niektorí politici sa dali zaočkovať prednostne,“ konštatoval. „V každom prípade by politici mali pristupovať k očkovacej kampani zodpovednejšie, každý deň zdôrazňovať jej prednosti a nenechávať všetko iba na ministra zdravotníctva,“ uzavrel.

Naopak, politológ Miroslav Řádek považuje prílišnú angažovanosť politikov za kontraproduktívnu a dokonca skôr škodlivú.

Miroslav Řádek - politológ Zdroj: PAVOL BARTONEK

Na medzery v doterajšej kampani poukázal i sociológ Bahna. „Chýba mi jasnejšia reakcia na informácie, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach. Ak sa na internete masovo šíria nepodložené správy o tom, čo všetko vakcíny spôsobujú či nespôsobujú, potom by som očakával napríklad odbornú diskusiu vo verejnoprávnej televízii,“ konštatoval.

Kľúčová je preto podľa neho orientácia na tých, ktorí s očkovaním váhajú – najmä na rizikové skupiny. „Vážnosť priebehu ochorenia výrazne ovplyvňuje vek pacienta. A tak by tu mal byť jasný apel na ohrozenú skupinu,“ uzavrel.

